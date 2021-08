Blaualgen in Pfaffenhofener Badeweihern

Weil Blaualgen in mehreren Pfaffenhofener Badeweihern gefunden wurden, sollen Badegäste die Gewässer vorerst meiden. So lautet die Empfehlung des Gesundheitsamtes.

In einigen Badegewässern des Landkreises Pfaffenhofen wurde ein dünnschichtiger Film mit Blaualgen an den Wasseroberflächen in Buchten und im Uferbereich festgestellt.

Dazu gehören neben dem „Niederstimmer Weiher“ auch der „Ebenhausener Weiher“ und der „Baarer Weiher“. Aufgrund der Wetterverhältnisse könnten auch weitere Badegewässer besiedelt sein oder in den nächsten Tagen hinzukommen, so das Landratsamt. Das Gesundheitsamt rät an den betroffenen Stellen vom Baden ab.

Im Kinderbadebereich des Ebenhausener Weihers ist die Trübung so stark, dass bis auf Weiteres in diesem Bereich ein Badeverbot ausgesprochen wird.

Im Grunde gehören Cyanobakterien – so heißen nämlich Blaualgen fachlich korrekt - zur normalen Gewässerökologie. Jedoch kommt es unter bestimmten Bedingungen zu einer Vermehrung oder gar Massenvermehrung, die die Konzentration in den Badeseen so ansteigen lässt, dass es zur Gefährdung der vor allem kleinen Badegäste kommen kann.

Der Grund für diese Entwicklung sind warme Temperaturen, Sonneneinstrahlung und vielseitige Umwelteinflüsse mit beispielsweise Starkregen. Sie begünstigen ein Nährstoffüberangebot und das Wachstum. (nr)

Folgendes sollte beachtet werden: