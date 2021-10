Hund beißt in Pfaffenhofen eine Katze tot: Polizei sucht die Hundebesitzerin

Bei einem Spaziergang nahe Pfaffenhofen an der Ilm wurde die Katze eines Paares von einem Hund tot gebissen. Jetzt sucht die Polizei nach der Besitzerin.

Eine 35-jährige Pfaffenhofenerin war am Mittwoch gegen 16 Uhr zusammen mit ihrem Freund am sogenannten Panoramaweg spazieren. Die beiden hatten ihre Bengalenkatze an der Leine mit dabei. Während des Spaziergangs begegnete ihnen bei Streitdorf eine etwa 50-jährige Radlerin mit schulterlangem, dunkelrotem Haar, die von einem Schäferhund und einem weiteren kleinen dunklen Hund begleitet wurde. Beide Hunde waren laut Polizei nicht angeleint.

Der Schäferhund hat sich in die Katze verbissen

Der Schäferhund packte die Katze und verbiss sich in das Tier, heißt es im Polizeibericht. Den Katzenhaltern gelang es zwar noch, die Katze zu befreien und sofort zu einem Tierarzt zu bringen, jedoch starb das Tier dort auf Grund der massiven Bissverletzung. Jetzt sucht die Polizei nach der Hundehalterin.

Wer Hinweise zu der Hundehalterin geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (nr)