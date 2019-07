10:32 Uhr

Pfaffenhofener Hundehalter erhalten anonymen Drohbrief

Ein Unbekannter droht einer Familie aus Pfaffenhofen damit, ihre Hunde zu vergiften. Er stört sich am lauten Gebell.

Eine Familie aus Pfaffenhofen hat einen anonymen Brief erhalten, in dem sich der Schreiber über das Gebell ihrer Hunde beschwerte. Zudem drohte er, die Tiere mit Ködern zu vergiften. Auf dem Brief, der im Briefkasten der Familie lag, stand in roter Farbe die Aufschrift „Info“. Der Absender beschwerte sich über das Gebell der Hunde und drohte laut Polizei, dass, sollte das Gebell nicht sofort aufhören, er „Brote mit Rattengift und fein belegt mit Edelsalami“ in der Hecke des Anwesens verstecken werde. Dann habe „das Bellen bald ein Ende“. Der Brief endet mit der Unterzeichnung „Genervte Anwohner“. Die Familie hat einen siebenjährigen Labrador sowie einen vier Monate alten Husky-Welpen. Da in dem Anwesen auch mehrere Kleinkinder wohnen, machen sich die Betroffenen Sorgen und haben die Polizei eingeschaltet. Hinweise nimmt die Polizei Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/80950 entgegen. (nr)

Themen Folgen