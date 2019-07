vor 4 Min.

Pfarrer Tison: Von Ammerfeld zurück nach Indien

In Ammerfeld wurde Pfarrer Tison Pattarumadathil (Mitte) verabschiedet.

In Ammerfeld wurde Pfarrer Tison verabschiedet. Ab 1. September werden die drei Berggemeinden Ammerfeld, Rohrbach und Emskeim im neuen Pfarreienbund betreut.

Von Michael Geyer

Es dauert noch bis Ende August, ehe Pater Tison Pattarumadathil, in den vier vergangenen Jahren Pfarrer der drei Rennertshofener Bergpfarreien Ammerfeld, Emskeim und Rohrbach, sich endgültig von seinen Pfarrangehörigen verabschiedet. Die Verantwortlichen im Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung sahen aber das Pfarrfest in Ammerfeld jetzt als passenden Rahmen an, um dem Seelsorger offiziell Adieu zu sagen.

Nach dem vom Männergesangsverein Tagmersheim gestalteten Sonntagsgottesdienst in der Ammerfelder Pfarrkirche Sankt Quirinus ergriff Barbara Michalka als Sprecherin von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung das Wort: Man lasse den Pfarrer nicht gerne ziehen und werde ihn vermissen, denn er habe viele Freunde gefunden. Franz von Assisi habe gesagt, der Herr sei Geborgenheit, Ruhe, Fröhlichkeit und Freude. Alle diese Eigenschaften, die ein Mensch sich wünscht, um sich aufgehoben zu fühlen, hätten die Pfarrangehörigen auch bei ihrem Pater entdeckt.

Pfarrer Tison machte auf seinen Reisen die Teilnehmer mit seinem Heimatland Indien vertraut

Er habe die Menschen in vielen Glaubenssituationen begleitet und besondere Erlebnisse in Taufen, Erstkommunionen oder Eheschließungen vermittelt. Ganz besonders die Krankenbesuche blieben den Betroffenen wegen der positiven Ausstrahlung des Paters unvergessen. Besonders die Kinder habe er in sein Herz geschlossen. Mit den von ihm geführten Reisen machte er die Teilnehmer mit seinem Heimatland Indien vertraut. Michalka dankte dem Pater für sein seelsorgerisches Wirken, wünschte guten Mut und Schaffenskraft für seinen weiteren Lebensweg und überreichte Blumen. Bürgermeister Georg Hirschbeck hatte ein Geschenk der Marktgemeinde mitgebracht, sprach Pater Tison seinen Dank für die Betreuung der Bergpfarreien im „Oberland“ aus, hob seine umgängliche Art heraus und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Pfarrer Tison bedankte sich, dass er überall in den Familien gut aufgenommen worden sei

Pater Tison selbst bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in den Pfarrgemeindegremien und dafür, dass er überall in den Familien gut aufgenommen worden sei. Schon in seiner Predigt unter dem Motto „Nur eines ist notwendig“ hatte er die Gläubigen daran erinnert, das tägliche Gebet und den sonntäglichen Gottesdienstbesuch besonders zu achten. Nach einer Fahrzeugsegnung feierten die Pfarrangehörigen mit einem Mittagessen und anschließendem Kaffee und Kuchen das Pfarrfest. Die Ministranten hatten wieder ihr Korkenzieherspiel vorbereitet, für die Kinder gab es eine Hüpfburg und Glitzertattoos und der Eine-Welt-Laden aus Neuburg bot seine Produkte an.

Die neuen Seelsorger für Emskeim, Ammerfeld und Rohrbach stellen sich am 15. September vor

Mit dem Weggang von Pfarrer Tison Pattarumadathil greift die bereits vor zwei Jahren beschlossene Strukturänderung der drei Pfarreien, in der sie zusammen mit Tagmersheim und Rögling zu einem Pfarreienbund vereint wurden. Pfarrer Tobias Scholz und Kaplan Stanislas Ndumaro werden somit ab 1. September auch die drei Bergpfarreien betreuen. Am 15. September werden die beiden Seelsorger in Ammerfeld willkommen geheißen.

