13:00 Uhr

Pferdezucht: Schaulaufen der Kienberg-Fohlen

Die Stute „Kienbergs Ballade“ zeigt sich beim Schaulaufen in Kienberg mit ihrem Fohlen „Baretta“.

Plus Das Gestüt der Familie Kugler erzielte hohe Bewertungen. Der Chef des bayerischen Züchterverbandes sagte Ade.

Von Winfried Rein

Das Wetter war durchwachsen und Besucher mussten aufgrund von Corona leider fern bleiben, aber der erste „Auftritt“ der neuen Fohlen im Gestüt Kienberg der Familie Thomas Kugler hätte nicht besser laufen können.

Sechs Fohlen der Rasse Welsh B wurden den Richtern des Zuchtverbandes für deutsche Pferde (ZfdP) zur Beurteilung vorgeführt. Zudem wurden die Farbe und Abzeichen für die Papiere aufgenommen und jedes Pony wurde mit einem Mikrochip gekennzeichnet. Auch vier Jungstuten aus der Zucht von Familie Kugler standen dieses Jahr zur Eintragung ins sogenannte Stutbuch an.

Die fünfjährigen „Kienbergs Roxy Deluxe“, „Kienbergs Dixie Deluxe“ und „Kienbergs Dolly Deluxe“, alle mit Fohlen bei Fuß, wussten zu begeistern. Und auch die erst dreijährige braune Stute „Kienbergs Tiffany“ präsentierte sich so überzeugend, dass sie höchstes Lob von den Zuchtrichtern erntete. Alle vier vorgestellten Jungstuten wurden ins Stutbuch aufgenommen und drei erhielten sogar aufgrund ihrer besonders hohen Bewertung die begehrte Auszeichnung mit der Verbandsprämie.

Gestüt Kienberg: Alle Fohlen wurden ausgezeichnet

Die vorgestellten Fohlen übertrafen alle Erwartungen. Die drei Stutfohlen und die drei Hengstfohlen wurden ausnahmslos mit der Fohlenprämie ausgezeichnet. Dies ist auch für so erfahrene Züchter wie Familie Kugler keine Selbstverständlichkeit, da die Fohlenprämie nur den überdurchschnittlich qualitätsvollen Fohlen eines jeden Jahrgangs vorbehalten ist. „Kienbergs Elektra“, ein Stutfohlen in der besonderen Farbe „braun roan“ konnte so überzeugen, dass ihr Auftritt mit einer hervorragenden Durchschnittsnote von 9,0 belohnt wurde. Der elegante Rapphengst „Kienbergs Martini“ holte eine sagenhafte 9,2 mit seinem Auftritt auf der Dreiecksbahn. Eine überaus starke Wertung, die der Zuchtverband heuer zum ersten Mal vergeben hat.

Bild: Winfried Rein

Für den Vorsitzenden der Landesgruppe Bayern des Zuchtverbandes, Peter Schmid, war es aus Altersgründen der letzte offizielle Termin dieser Art bei Familie Kugler in Kienberg. Peter Schmid bedankte sich für die vielen Jahre der guten, wertschätzenden Zusammenarbeit. Zum Abschluss betonte er, am Gestüt Kienberg schätze er insbesondere die Kritikfähigkeit der Betreiber und die Bereitschaft, Kritik anzunehmen und züchterisch umzusetzen.

