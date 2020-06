00:31 Uhr

Pilgern nach Eichstätt

Etappe des Fränkischen Jakobsweges vom 21. bis 25. September als Ersatz für abgesagte Pilgerreise ins Ausland

Durch das Fränkische Seenland und die Vorjuralandschaft im Naturpark Altmühltal, vorbei an zahlreichen Kirchen, führt eine Pilgerwanderreise von Nürnberg nach Eichstätt. Die Diözesan-Pilgerstelle Eichstätt bietet diese Etappe des Fränkischen Jakobswegs vom 21. bis 25. September als Ersatz für die abgesagte Pilgerreise ins Ausland an.

Nach dem Pilgersegen an der Jakobskirche in Nürnberg und einer Straßenbahnfahrt nach Finkenbrunn, startet die Fußwanderung entlang des alten König-Ludwig-Kanals nach Schwanstetten. Über Wiesen und Weiden vorbei an großen Wäldern geht es in das Fränkische Seeland nach Hilpoltstein. Weitere Stationen sind Eysölden und Thalmässing im Naturpark Altmühltal.

Von Morsbach über Emsing und weiter entlang der Anlauter gelangen die Pilger nach Altdorf, wo sie die St.-Nikolaus-Kirche besuchen. Im weiteren Verlauf der Wanderung auf der Jurahochebene besteht beim Besuch der Wallfahrtskirche in Buchenhüll die Gelegenheit zum stillen Gebet. Auf abwechslungsreichen Pfaden geht es schließlich in die Bischofs- und Universitätsstadt Eichstätt, wo ein Stadtrundgang auf dem Programm steht.

Insgesamt werden bei der Pilgerwandereise rund 87 Kilometer in vier Tagesetappen zu Fuß zurückgelegt. Reiseleiterin ist Elisabeth Graf aus Eichstätt. (nr)

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Diözesan-Pilgerstelle Eichstätt unter Telefon 08421/50-690, per Mail an pilgerbuero@bistum-eichstaett.de sowie im Internet unter www.pilgerstelle-eichstaett.de.

Themen folgen