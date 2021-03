11:30 Uhr

Pilgerreisen 2021: Vom Jakobsweg bis nach Jordanien

Pilger auf dem Jakobsweg in Riego de Ambrós in der Provinz León, Spanien.

Die Pilgerstelle der Diözese Eichstätt hat ihr neues Pilger-Programm für 2021 veröffentlicht. Die Verantwortlichen hoffen, dass trotz Corona die Reisen stattfinden können.

Das Heilige Jakobusjahr und das Samstagspilgern sind Schwerpunkte im diesjährigen Pilgerprogramm der Diözese Eichstätt. Neun internationale Pilger- und Wanderreisen sind geplant. Ob und wie sie stattfinden, ist noch ungewiss.

Jakobsweg Den Jakobsweg hat die Diözesan-Pilgerstelle anlässlich des Heiligen Jakobusjahres gleich mehrfach im Programm 2021. Da sind zum einen die vielen Jakobswege in der Region, die von der Haustüre weg in die Ferne zum Grab des Apostels Jakobus führen. „Zum Einlaufen“ – wie Kürzinger sagt – eignet sich zum Beispiel die Etappe auf dem fränkischen Jakobsweg von Nürnberg nach Eichstätt . Wer diese Strecke meistert, kann dann im Oktober auch die letzten 115 Kilometer auf dem Camino Francés von Sarria nach Santiago de Compostela in Angriff nehmen. Ebenfalls für Anfang Oktober ist eine Sternwallfahrt der Bayerischen Diözesen als Flugreise nach Santiago in Planung. Ein Heiliges Jahr findet in der nordwestspanischen Pilgerstadt, die Ziel des Jakobsweges ist, immer dann statt, wenn der Tag des Apostels Jakobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt. Das ist 2021 der Fall. Aufgrund der Pandemie hat Papst Franziskus das Jakobusjahr bis 2022 verlängert.

Die internationalen Pilgerreisen organisiert die Diözesan-Pilgerstelle Eichstätt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Pilgerbüro in München, das Samstagspilgern in Eigenregie.

Nähere Informationen, Beratung und Anmeldung bei der Diözesan-Pilgerstelle Eichstätt unter der Nummer 08421/50-690, per Mail an pilgerbuero@bistum-eichstaett.de und im Internet unter www.pilgerstelle-eichstaett.de. (nr)

