vor 49 Min.

Pizzeria in Rohrenfels: Eröffnung noch diesen Monat

So gut wie Don Camillo soll es auch den Gästen in Filippo Cuffaros Restaurant in Rohrenfels schmecken. Ende des Monats will er die Pizzeria „Don Camillo e Peppone“ eröffnen.

Plus Filippo Cuffaro will demnächst sein italienisches Restaurant in der ehemaligen Jann-Bäckerei eröffnen. Warum sich der Sizilianer von der Corona-Krise nicht abschrecken lässt.

Von Anna Hecker

Über und über mit Staub bedeckt steht Filippo Cuffaro mitten in einer Baustelle. Stolz blickt er sich zwischen aufgestapelten Stühlen und angelehnten Blechschildern um. Spätestens Ende September soll sich diese Baustelle im Herzen von Rohrenfels in ein italienisches Restaurant verwandelt haben, Cuffaro kann es kaum erwarten, seinen zukünftigen Gästen mediterrane Spezialitäten im „Don Camillo e Peppone“ zu servieren.

Nur noch das alte Schild an der Hausfassade erinnert daran, dass sich in der Dorfmitte von Rohrenfels die Bäckerei Jann befand. Tritt man durch eine unscheinbare graue Tür ins Innere des Gebäudes, ist es kaum wiederzuerkennen. Schon jetzt lässt sich erahnen, dass hier in naher Zukunft ein kleines Stück „Bella Italia“ zum Leben erwachen wird. Über der leuchtend roten Peperoncini-Kette am Tresen hängt ein Bild des berühmten Don Camillo. Eine rustikale Holzverkleidung, die sich in Lampen und Regalen widerspiegelt, verspricht schon jetzt ein gemütliches Ambiente beim Pizzaessen.

Pizzeria in Rohrenfels eröffnet während der Coronakrise

„Wir werden hier alles servieren, was die Gäste an der italienischen Küche so lieben“, verspricht Cuffaro. Ob er auch sein eigenes Lieblingsgericht servieren wird? Das sei Rinderrouladen mit Spätzle, gibt der Sizilianer lachend zu, aber seine italienischen Lieblingsgerichte, bei denen Pizza Napoli ganz vorne liege, werden selbstverständlich im Restaurant zur Auswahl stehen. Von Pizza über Pasta, bis zu Fisch- und Fleischgerichten, soll eine Speisekarte voll mit mediterranen Gerichten die Rohrenfelser und Bürger umliegender Gemeinden anlocken.

Doch kann man überhaupt viele Gäste anlocken, wenn man eine Pizzeria ausgerechnet während der Corona-Krise eröffnet? Ein mutiges Unterfangen, gibt Cuffaro zu, trotzdem ist er vom Erfolg seines Restaurants überzeugt. „Die Leute müssen auch während Corona essen, und Essen macht Freude“, sagt der Sizilianer lachend. Die Eröffnung ins nächste Jahr zu verlegen, sei ihm nie in den Sinn gekommen. Eigentlich wollte er bereits im Frühling die ersten Gäste willkommen heißen, jetzt wagt er den Start spätestens Ende September. „Es ist ein Risiko, aber es wäre für mich noch riskanter, gar nicht zu öffnen. Ich will und kann nicht mehr warten.“

Sein Bruder betreibt die Pizzeria „Primavera“ in Neuburg

Ein weiterer Grund, warum der Italiener sich seines Erfolgs so sicher ist, sind seine jahrzehntelangen Erfahrungen in der Gastronomie. Bereits seit 40 Jahren ist Cuffaro mit der ganzen Familie im Gastgewerbe tätig. Sein Bruder Gerlando betreibt das „Primavera“ in Neuburg. „Das ist unser Schicksal“, sagt Filippo Cuffaro und erzähl mit leuchtenden Augen, wie er bereits mit sieben Jahren zusammen mit seiner Mutter damals in Sizilien kleine Pizzas zubereitete und für 100 Lire an andere Kinder in der Nachbarschaft verkaufte.

Auch jetzt ist wieder die ganze Familie in das neue Projekt involviert. Bruder Gerlando hatte die Idee, die Pizzeria in Rohrenfels zu eröffnen. „Der Standort ist perfekt, hier kommen so viele Leute vorbei und in der Umgebung gibt es nichts Vergleichbares“, begründet dieser seine Entscheidung. Das Interieur dagegen wurde komplett von Filippos Frau Patricia Messina entworfen. „Ich habe ihr grünes Licht für alles gegeben und sie hat sogar die Lampen und die Holzverkleidung selber gebaut. Die Lampen waren früher mal ein altes Regal“, erzählt der 60-Jährige stolz.

Neben der Pizzeria soll es einen Biergarten geben

Von Patricia stammt auch der Einfall, wie das Restaurant einmal heißen soll. Das kleine Dorf Rohrenfels mit der Kirche in der Dorfmitte habe sie an die italienischen Schwarz-Weiß-Filme über den Pfarrer Don Camillo und den Bürgermeister Peppone erinnert. Deshalb hängen jetzt nicht nur überall in dem Lokal deren Bilder, sondern sie fungieren auch als Namensgeber für die neue Pizzeria.

Vor der Eröffnung gibt es für die Cuffaro-Brüder nur noch Kleinigkeiten zu erledigen. Die Küche muss noch fertig eingebaut werden und das Mobiliar an die richtige Stelle gerückt. 65 Gäste werden schließlich in der Pizzeria Platz haben, mit Corona-Abstand etwas weniger. Außerdem planen die Cuffaros einen kleinen Biergarten. „Es wäre schön gewesen, wenn die ersten Gäste schon diesen Sommer hätten draußen sitzen können, aber dafür starten wir dann nächstes Jahr voll durch“, versprechen die Brüder.

Lesen Sie auch:

Themen folgen