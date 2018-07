21:57 Uhr

Planung am Schrannenplatz kann beginnen

Deutliches Votum für Bau eines Handelszentrums und eines Hotels. Probebetrieb für Einbahnstraßenring wurde dagegen abgelehnt. Thema ist aber nicht gestorben.

Von Manfred Rinke

„Ja“ zu den Planungen der VR Bank und der Stoffel Gruppe am Schrannenplatz. „Nein“ zur Zulassung des Bürgerbegehrens „Probebetrieb Neuburger Ring“ und damit „Nein“ zum Bürgerentscheid über einen Einbahnstraßenring. Zwei für Neuburg weitreichende Entscheidungen hatte der Stadtrat am Dienstagabend zu treffen.

Beim Probebetrieb für den „Ring“ gab es für den Stadtrat keinen Spielraum

Was den Einbahnstraßenring anging, hatten die Stadträte im Grunde keine andere Wahl, als das Bürgerbegehren für einen Probebetrieb für unzulässig zu erklären (24:7 Stimmen). Damit wird es auch keinen Bürgerentscheid geben. Für den Stadtrat gab es, wie Rechtsdirektor Ralf Rick sagte, keinen Ermessungsspielraum. Die Juristen der Rechtsaufsichtsbehörde am Landratsamt, bei der Regierung von Oberbayern und beim Bayerischen Gemeindetag als überörtliche Gremien waren sich nach der rechtlichen Prüfung einig und sahen die formellen und materiellen Anforderungen an das Bürgerbegehren nicht erfüllt. Enttäuscht darüber zeigten sich die Befürworter im proppenvollen Besucherbereich des Sitzungssaales. Dennoch soll das Thema nicht in der Versenkung verschwinden. Ob Verkehrsreferent Bernhard Pfahler, CSU-Fraktionsführer Alfred Hornung oder Christiane Heyne: Sie sprachen sich im Namen vieler Kollegen nachdrücklich für die beschlossene Simulation des Einbahnstraßenrings aus. Angebote zweier Firmen liegen bereits vor. Sie sollen in der nächsten Stadtratssitzung vorgetragen werden.

Stadtheimatpfleger will Projekt der VR Bank mit allen Mitteln bekämpfen

Wie zu erwarten war, wurde auch das Vorhaben der VR Bank mit der Stoffel Gruppe am Schrannenplatz lebhaft diskutiert. Den Stoff für die unterschiedlichen Standpunkte lieferten die geplante massive Bebauung, die Höhe, vor allem des knapp 22 Meter hohen Turmes mit verglaster Skylounge, und die nachzuweisenden Stellplätze. Stadtbaumeister Dieter Reichstein und Stadtheimatpfleger Roland Thiele gingen unter anderem auf das historisch gewachsene Stadtbild ein, das durch das Vorhaben zerstört würde. Als Stadtheimatpfleger wolle er das Projekt mit allen ihm zustehenden Mitteln bekämpfen. „Damit könnte ich nicht leben“, sagte Thiele. Eva Lanig kritisierte als Anwohnerin der Fischergasse nicht nur die viel zu massive Bauweise, sondern auch den mit dem Neubau wachsenden Verkehr am Anfang der Fischergasse, wo – wie jetzt – die Zufahrt in die Tiefgarage erfolgen soll. Christian Eschner und Heinz Schafferhans störten sich vor allem an dem wuchtigen Turm, der nicht ins Stadtbild passe und hätten sich Alternativen gewünscht. Pfarrer Gerhard Steiner stellte schließlich fest, dass Neuburg nicht Toronto sei, seine eigene Würde habe mit einem eigenen Bürgerstolz. Der Turm jedenfalls passt da nicht dazu. Theo Walter, verdeutlichte, dass keiner es wolle, dass die Innenstadt veröde und niemand sei gegen die Bebauung. Die müsste aber mit Maß und Ziel erfolgen.

Tourismusreferentin sieht „riesige Chance“ für Neuburg, das mit der Zeit gehen müsse

Rund 2900 Quadratmeter zusätzliche Einzelhandelsfläche, ein Hotel in der Innenstadt mit 107 Zimmern und als Attraktion der Turm mit dem Restaurant obendrauf: „Diese „riesige Chance“ müsse Neuburg ergreifen, sagte Tourismusreferentin Bettina Häring. Die Stadt müsse mit der Zeit gehen und attraktiver und lebendiger werden. Für die Fischergasse sieht sie weit weniger Beeinträchtigung wie erwartet wird. Ein eindeutiges „Ja“ für das Vorhaben kam auch von 3. Bürgermeister Johann Habermeyer. Er nahm den Investor in Schutz. „Handel und Hotel laufen nur in dieser Dimension wirtschaftlich.“ Die Stadt müsse es doch positiv sehen, wenn überhaupt jemand bereit sei, so viel Geld (rund 20 Millionen Euro) zu investieren, um mitzuhelfen, andere Läden in der Innenstadt am Leben zu erhalten. Da sei es fehl am Platz von „Der Macht des Geldes“ zu sprechen, das hier regieren soll, gab er dem Stadtheimatpfleger zu verstehen. Thiele hat damit einen offenen Brief überschrieben, den er an die Stadträte verschickt hat. Auch Elfriede Müller („Ich breche eine Lanze für den Turm. Endlich beziehen wir damit auch einmal unsere Donau in ein Projekt mit ein.“) sprach sich für das Vorhaben aus. Sie erinnerte zudem daran, wie Neuburg im Laufe der Jahrzehnte sich am Sèter- (Bücherturm), Spital- oder Schrannenplatz sein Gesicht in der Unter Altstadt verändert habe. Hans Mayr verwies, darauf, dass mit der VR Bank schließlich einer der Investoren aus Neuburg komme und hier ansässig bleibe. „Die werden sich an diesem Vorhaben auch messen lassen müssen.“ Keine Frage für ihn, dass Neuburg das Hotel und die Belebung des Einzelhandels braucht. Und auch wenn ihm bei der Planung nicht alles passe: „Wenn jemand 20 Millionen Euro in so ein Projekt investieren will, dann muss man demjenigen doch auch Zugeständnisse machen.“

Mit 19:10 beschloss der Stadtrat schließlich, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. In diesem Fall übernimmt der Investor die Arbeit der Baubehörde und trägt sowohl die Kosten wie das finanzielle Risiko des Verfahrens, in dessen Verlauf auch die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen wird.

Bauherren müssen für erforderliche Zahl von Stellplätzen sorgen

Um das von Verkehrsreferent Bernhard Pfahler und Peter Segeth angesprochene Stellplatzproblem zu lösen, wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes damit verknüpft, dass der Bauherr den Bedarf nach der Neuburger Stellplatzordnung nachweist. Derzeit ist der Bau einer Tiefgarage mit 55 bis 60 Stellplätzen und der Ankauf der Tiefgarage am Spitalplatzcenter vorgesehen. Das Stadtbauamt sieht einen Bedarf gemäß der Stellplatzsatzung zwischen 110 und 200 Stellplätzen als erforderlich an.

Auf Wunsch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sollen die Investoren zudem die Wirtschaftlichkeit prüfen, wenn eine der zwei Etagen Handelsfläche und ein Stockwerk im „Hotelturm“ wegfallen würden. „Dann hätten wir wohl eine riesige Zustimmung für das Vorhaben.“

