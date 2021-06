Pobenhausen: "Festliche Konzerte" auf dem Kalvarienberg starten

Am Sonntag beginnen die beliebten Konzerte in der Wallfahrtskirche auf dem Kalvarienberg beim Karlskroner Ortsteil Pobenhausen.

Die beliebten „Festlichen Konzerte“ in der Wallfahrtskirche auf dem Kalvarienberg bei Pobenhausen starten am Sonntag, 20. Juni, mit einer Hommage „An die Musik“ mit Rita Höhnl (Sopran), die von Josef Hartl, dem Initiator und Organisator der Konzertreihe, am Klavier begleitet wird.

Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, darunter das titelgebende Lied, das berühmte „Heidenröslein“, „Ave Maria“ und „Gretchen am Spinnrade“. Schauspielerin Margarete Gilgenreiner wird passende Texte dazu beitragen. An den drei darauffolgenden Sonntagen wird es um „Bezaubernde Bildnisse“, „Liebe und Traum“ sowie „Lebensspiel“ gehen. Ausführende sind die Mitglieder des Klarinettenensembles Black magic; Rita Höhnl und Monika Metzger (beide Sopran), Josef Hartl (Klarinette) und Ludwig Schmid (Klavier) sowie am letzten Sonntag VirCanto & Friends, die nur um 19 Uhr auftreten.

Weil aufgrund der Corona-Bestimmungen nur jeweils bis zu 40 Konzertbesucher in der Wallfahrtskirche zugelassen sind, finden die ersten drei Konzerte jeweils zweimal statt, zunächst um 16.30 Uhr und später um 19 Uhr. Neu ist auch der Kartenvorverkauf, zudem sich der veranstaltende Verein Freunde der Kultur in Karlskron entschieden hat, um Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten. Karten zu 15 Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Josef Hartl (08453/2927) oder Rita Höhnl (9696), eine Abendkasse wird es nur geben, sofern Restkarten vorhanden sind. (hama)

Weitere Informationen gibt es auf

www.sepp-hartl.de.

Lesen Sie auch:

Trotz Lockerungen: Laienensembles im Raum Neuburg haben Startprobleme

Neuburger Stadträtin fordert Gleichberechtigung für Frauen bei Straßennamen

Rennertshofen will transparenter werden - und regelt die Pachtvergabe neu