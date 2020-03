Podcast-Pfarrer Rainer Maria Schießler kommt nach Neuburg

Plus Die Pfarreiengemeinschaft veranstaltet vor Ostern wieder ihre Fastenpredigten. Dabei geht es um die Zukunft der Kirche. Welche bekannten Redner in der Hofkirche noch predigen.

Er lädt Hund und Katze zur Messe ein und stemmt als Bedienung auf der Wiesn die Maßkrüge: Pfarrer Rainer Maria Schießler verkörpert nicht den typischen Pfarrer. Der Münchner Seelsorger gilt als einer der bekanntesten und medienwirksamsten Priester in ganz Deutschland. Jetzt kommt er nach Neuburg. Zu den alljährlichen Fastenpredigten der Pfarreiengemeinschaft wird Pfarrer Schießler zum Thema „Kirche für die Menschen“ predigen.

In den Wochen vor Ostern werden vielerorts auf den Starkbierfesten bissige und politische Fastenreden gehalten. Eine Tradition, die auf die Kirche zurückgehe, weiß Neuburgs Pfarrer Herbert Kohler. In der Pfarreiengemeinschaft Neuburg St. Peter und Hl. Geist werde bereits seit Generationen dieser Brauch mit den alljährlichen Fastenpredigten in der Hofkirche gepflegt. An den Sonntagen vor Ostern, jeweils um 17 Uhr, kommt ein Festredner nach Neuburg. Diese Vespergottesdienste dauern knapp eine Stunde. Der Eintritt ist frei.

Fastenpredigten in Neuburg: Besucher müssen in der Hofkirche noch immer frieren

In diesem Jahr stehen die Predigten unter dem Motto „Quo vadis Kirche?“. Es soll um die Zukunft der Kirche gehen. Welche Richtung schlägt die Kirche in Zukunft ein und welche Rolle spielen dabei die Frauen? „Es brennt vielen Christen unter den Nägeln, was in der Kirche los ist“, sagt Pfarrer Kohler. Der Augsburger Bischof Bertram Meier und der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Bätzing seien Impulsgeber und werden von der Kirchengemeinde positiv wahrgenommen, sagt Kohler. Unter den geladenen Fastenpredigern ist in diesem Jahr jedoch keine einzige Frau. „Ich bedauere es sehr, dass keine Frau dabei ist.“ In den Jahren zuvor habe er darauf immer geachtet. Wie bereits im vergangenen Jahr auch sollten sich die Besucher warm einpacken: Die Elektrik in dem Kirchenhaus ist noch im mer nicht repariert. Aufgrund des milden Winters sei das Gebäude aber nicht allzu sehr ausgekühlt, weiß der Stadtpfarrer.

In der Hofkirche finden die Fastenpredigten statt. Bild: Andreas Dengler

Diese Fastenprediger kommen nach Neuburg