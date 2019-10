31.10.2019

Poker um Drogenpakete am Neuburger Amtsgericht

Ein Mann soll im großen Stil Drogen verkauft haben. Vor Gericht schweigt er – ein Bluff oder hat er gute Karten?

Der dicke Fisch ist schon im Gefängnis. Ein Mann, der bis Ende 2017 im Raum Ingolstadt mit riesigen Mengen Drogen gehandelt hatte, war vor rund einem Jahr zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Die Drogendeals hatte er freilich nicht alleine durchgezogen – Zwischenhändler standen ihm zur Seite. Ob ein 26-jähriger Neuburger zu diesen Zwischenhändlern gehört, darum ging es am Mittwoch am Neuburger Amtsgericht.

Eine Frau, die sich mutmaßlich als Fahrerin an den Geschäften der Bande beteiligt hatte, hatte ihn mit einer Aussage bei der Polizei belastet. Dort hatte sie angegeben, für den Angeklagten ein Paket mit zwei Kilogramm Marihuana bereitgestellt zu haben, das sie allerdings nicht selbst an ihn ausgeliefert habe. Im Verfahren selbst wollte sie nun aber nichts mehr zur Sache sagen. So blieb noch die Aussage des Kriminalbeamten, der an den Ermittlungen gegen den Großhändler mitgearbeitet hatte. Er präsentierte im Gerichtssaal eine Reihe von Hinweisen, die womöglich eine Bekanntschaft des Angeklagten mit dem Kopf der Dealerbande belegen könnten.

Der Angeklagte ließ sich indes nicht in die Karten blicken. Lediglich den zweiten Punkt der Anklage gab er zu: Bei ihm waren unter anderem Ecstasy und Marihuana gefunden worden. Richter Christian Veh sagte, dass ein frühes Geständnis des Angeklagten sich massiv zu seinen Gunsten auswirken würde – sofern denn die Vorwürfe stimmten.

Dass dem nicht so ist – oder sich zumindest nicht belegen lässt, dass der Angeklagte Zwischenhändler war – darauf setzt offenbar Verteidigerin Nicole Obert. Am 19. November wird das Verfahren fortgesetzt – dann sollen weitere Mitglieder und der Kopf der Bande aussagen. „Ich gehe davon aus, dass die nichts sagen“, vermutet Obert – es bliebe die Aussage des Beamten. „Da gleicht das Verfahren gewissermaßen einem Glücksspiel“, kommentierte Veh. (cup)

