Polizei: 46-jähriger Neuburger ausgeraubt

Unbekannte haben einen 46-Jährigen aus Neuburg in der Nähe des Volksfestplatzes überfallen. Der Mann musste ins Krankenhaus. Was genau passiert ist.

Von Dorothee Pfaffel

Schwerer Raub in Neuburg: Bereits am Mittwoch, 3. Juni, wurde ein Mann gegen 23.15 Uhr in der Nähe des Volksfestplatzes überfallen. Wie die Polizei nun berichtet, prügelten die bislang unbekannten Täter dabei so massiv auf den 46-jährigen Neuburger ein, dass dieser im Krankenhaus stationär aufgenommen und versorgt werden musste. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und mehrere Prellungen, konnte aber inzwischen wieder entlassen werden.

Überfall in Neuburg: Kriminalpolizei ermittelt

Der Mann war nach einem Kneipenbesuch auf dem Weg nach Hause gewesen, als er von vier scheinbar Jugendlichen angesprochen wurde, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Plötzlich griffen die nach wie vor unbekannten Täter den alkoholisierten Neuburger an, schlugen ihn nieder und entwendeten seine Geldbörse, in dem sich ein niedriger dreistelliger Betrag befand. Anschließend flüchteten die Täter über den Volksfestplatz. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Ergebnis. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0841/9343-0.

Dass die Polizei den Fall erst jetzt öffentlich macht, hat ermittlungstaktische Gründe, teilte ein Pressesprecher der Kripo Ingolstadt auf Nachfrage mit.

