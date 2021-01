vor 21 Min.

Polizei: 60-Jährige aus Kreis Eichstätt vermisst 350 Euro

Eine Frau aus dem Landkreis Eichstätt hat auf dem Parkplatz eines Supermarkts ihren Geldbeutel verloren. Ein unbekannter Finder hat daraus eine erhebliche Summe Bargeld gestohlen. Wer hat etwas gesehen?

Eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt hat Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Weißenburger Straße in Eichstätt ihren Geldbeutel verloren. Ein bislang unbekannter Finder hat sich anschließend am Bargeld bedient, berichtet die Polizei.

Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr hat die 60-Jährige den Gelbeutel im Bereich der Pfandflaschenrückgabe verloren. Gegen 13.30 Uhr wurde sie von einer Mitarbeiterin des Verbrauchermarkts informiert, dass ihr Geldbeutel von einer jungen Frau abgegeben wurde. Als ihn die 60-Jährige kurze Zeit später in Empfang nahm, waren alle Dokumente und Ausweise noch vorhanden. Es fehlten jedoch rund 350 Euro Bargeld.

Eichstätt: Polizei sucht Zeugen

Der Parkplatz war zu dieser Zeit rege besucht. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)





