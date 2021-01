vor 18 Min.

Polizei: Dieb stiehlt wertvolle Baugeräte aus Kiesgrube

Der Wert der Geräte, die der Dieb aus einer Kiesgrube im Aresinger Ortsteil Oberweilenbach gestohlen hat, liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Wie hat er sie abtransportiert?

Der Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens stellte am Dienstagmorgen fest, dass in einer Kiesgrube an der Staatsstraße 2084 bei Oberweilenbach zwei Anbaugeräte für Baumaschinen fehlten. Diese wurden vor dem Winterbetriebsurlaub seiner Firma am 29. Dezember in der Grube abgestellt. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um einen Magneten und einen Betonpulverisierer, deren Wert im hohen fünfstelligen Bereich liegt.

Diebstahl in Aresing: Polizei sucht Zeugen

Da die Teile mehrere Tonnen schwer sind, muss der Diebstahl mit schwerem Gerät und der Abtransport mit einem Lastwagen erfolgt sein. Mehrere Hinweise sprechen dafür, dass die Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag stattgefunden hat, teilt die Polizei mit.

Wer in diesem Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 08252/89750 mit der Polizeiinspektion Schrobenhausen in Verbindung zu setzen. (nr)





