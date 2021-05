Perfide Betrugsmasche in lokalen Banken

Eine Seniorin in Lenting ist dem Betrug bereits zum Opfer gefallen, als sie Geld abheben wollte. Die Masche aber scheint mindestens regional zu sein: Auch in Neuburg und anderswo wurden Sichtschutzblenden in Banken manipuliert

Zwei bislang unbekannten Tätern ist es vergangenen Samstag mit einem perfiden Trick gelungen, eine 73-Jährige um einen vierstelligen Geldbetrag zu bringen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hielt sich die Seniorin gegen 11 Uhr in einer Bankfiliale in der Nürnberger Straße in Lenting auf, um Geld von ihrem Konto abzuheben. Während des Vorgangs spähten zwei Männer die PIN der Dame aus, lenkten sie ab und entwendeten ihr unbemerkt die Debitkarte. Als die Frau nur wenig später die Karte sperren ließ, erhielt sie den weiteren Angaben zufolge die Information, dass in der Zwischenzeit bereits zwei unbefugte Geldabhebungen in Höhe eines vierstelligen Betrages stattgefunden hatten.

Die Ermittler der Kripo Ingolstadt stellten daraufhin fest, dass die Täter die Sichtschutzblenden des Bankautomaten manipuliert hatten, sodass diese bessere Sicht auf das Tastaturfeld erlangten. Auch in weiteren Filialen in Ingolstadt (Klein-Salvator-Straße und Levelingstraße), in Neuburg (Ingolstädter Straße) und in Schrobenhausen (Ingolstädter Straße) konnten die Beamten der Kripo zwischenzeitlich Manipulationen an den Sichtschutzblenden der Automaten nachweisen.

Die Kripo bittet daher Personen, die verdächtige Beobachtungen in den Banken oder deren Umfeld gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. Außerdem haben die Beamten entsprechende Tipps zusammengestellt, wie man sich vor der Masche schützen kann:

Achten Sie bereits vor dem Geldabheben auf Ihr Umfeld, rät die Polizei.

Lassen Sie Ihre Karte nicht aus den Augen.

Achten Sie bei der PIN-Eingabe darauf, dass Sie niemand beobachtet; bitten Sie aufdringliche Personen, auf Distanz zu bleiben.

Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe – zum Beispiel mit Ihrer freien Hand oder einem Gegenstand – ab. Das erschwert ein Ausspähen erheblich, betonten die Beamten.

Nutzen Sie keinen Geldausgabeautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint. Bei Verdacht auf Manipulation informieren Sie einen Bankmitarbeiter und die Polizei unter 110!

Überprüfen Sie direkt nach Bankgeschäften, ob Ihre EC-Karte noch in Ihrem Besitz ist.

Sollte Ihre Karte nicht mehr auffindbar sein oder sollten Sie den Verdacht haben, Opfer einer Manipulation geworden zu sein, veranlassen Sie umgehend die Sperrung Ihrer EC-Karte unter dem bundesweiten Sperrnotruf 116 116. (nr)