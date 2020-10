vor 48 Min.

Polizei: Unbekannter bestiehlt Postbote in Ingolstadt

Wurde in der Altenhofstraße in Ingolstadt beklaut: ein Zusteller der Deutschen Post.

Als er sein Fahrrad kurzzeitig unbeaufsichtigt lassen musste, um Briefe zu verteilen, wurde ein junger Postbote in Ingolstadt beklaut. Was bisher bekannt ist.

Im Ingolstädter Ortsteil Friedrichshofen ist ein Briefträger beim Zustellen bestohlen worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schildert, verteilte der 22-jährige Angestellte der Deutschen Post gegen 11.30 Uhr die Briefe in der Altenhofstraße.

Polizei in Ingolstadt: Der Postbote war mit seinem Fahrrad unterwegs

Dabei war er mit seinem dienstlichen Fahrrad unterwegs, das er - wie üblich - kurzzeitig unbeaufsichtigt stehen ließ, um die einzelnen Briefe zu den Briefkästen an den Wohngebäuden zu bringen. In einem solchen unbemerkten Moment, heißt es in der Mitteilung weiter, wurde ein Rucksack sowie eine Jacke der Deutschen Post vom Rad entwendet. Bisher gibt es keine Hinweise zum Täter oder Tatmotiv. (nr)

