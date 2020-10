11:27 Uhr

Polizei: Wirkliche Bedrohung oder nur ein Streich?

Ein junger Mann soll Passanten am Eichstätter Bahnhof am Dienstagvormittag mit einem Messer bedroht haben.

Ein Jugendlicher meldet der Polizei, ein Mann habe am Eichstätter Bahnhof Fahrgäste mit einem Messer bedroht. Doch die Polizei zweifelt an seiner Aussage.

Ein junger Mann soll Passanten am Eichstätter Bahnhof am Dienstagvormittag mit einem Messer bedroht haben. Es bestehen mittlerweile jedoch erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt der Mitteilung, berichtet die Polizei.

Eichstätt: Wollte der Jugendliche einen Polizeieinsatz auslösen?

Gegen 7.31 Uhr teilte ein junger Mann über Notruf der Polizei mit, dass ein Jugendlicher am Bahnhof mit einem Messer bewaffnet sei und dort mehrere Fahrgäste bedroht haben soll. Als nur wenige Minuten später die erste Polizeistreife eintraf, konnte der vermeintliche Täter sofort identifiziert werden. Es handelt sich dabei um einen 16-Jährigen aus Eichstätt. Ein Messer führte der Jugendliche nicht mit, heißt es im Polizeibericht. Eine Fahndung nach weiteren Verdächtigen verlief negativ. Bei der Aufklärung des Sachverhalts ergaben sich eindeutige Indizien dafür, dass der Jugendliche selbst der Anrufer war und nach ersten Erkenntnissen einen Polizeieinsatz auslösen wollte.

Polizei: Missbrauch von Notrufen kann teuer werden

Der Einsatz hat ein erhebliches Nachspiel für den 16-Jährigen. Neben einem Strafverfahren wegen Missbrauch von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat kommen die Kosten des Polizeieinsatzes auf den Jugendlichen zu. Es waren neun Streifenwagen aus Eichstätt und Ingolstadt am Einsatz beteiligt. Da auch der Bahnbetrieb aufgrund der vermeintlichen Bedrohungslage kurzfristig eingestellt werden musste, dürften auch seitens der Bahn noch Forderungen auf den 16-Jährigen zukommen, vermutet die Polizei. (nr)





