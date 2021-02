06.02.2021

Polizei ermittelt wegen Menschenhandels

Vier Verdächtige sollen junge Frauen aus Südosteuropa in Ingolstadt und Gersthofen zur Prostitution gezwungen haben

Die Kripo Ingolstadt ist einem möglichen Fall von Menschenhandel auf die Spur gekommen. Seit Freitag sitzen insgesamt vier Verdächtige – zwei Männer und zwei Frauen – in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, junge Frauen aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland gelockt zu haben. Anstelle eines besseren Lebens mit Geld, wie es ihnen in ihren Heimatländern versprochen worden war, wartete dort auf die Frauen allerdings nur Sexarbeit und Ausbeutung: Sie waren gezwungen worden, als Prostituierte zu arbeiten. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Ausbeutung und Menschenhandels.

Am Donnerstagvormittag haben die Ermittler zeitgleich zwei Wohnungen in Ingolstadt sowie eine in Gersthofen und eine in Saarbrücken durchsucht. Dabei haben sie in Ingolstadt drei Verdächtige festgenommen, eine weitere verdächtige Frau ging ihnen im schwäbischen Gersthofen ins Netz.

Der Verdacht, dass in den vier Räumlichkeiten in Bayern und im Saarland illegale Bordelle betrieben werden sollen, hatte sich verhärtet, als die Ermittler dort in den Wohnungen auf acht junge Frauen trafen. Sie alle stammen aus Rumänien oder Bulgarien und sind zwischen 18 und 29 Jahre alt.

Die sexuellen Dienstleistungen der Frauen waren über Internetportale angeboten worden. Offenbar wechselten die Frauen immer wieder zwischen den einzelnen Standorten hin und her. Die Polizei geht davon aus, dass sie von den vier Verdächtigen, die zwischen 19 und 62 Jahre alt sind und teils aus Rumänien stammen, zur Prostitution gezwungen worden sind.

Bei den Durchsuchungen der vier Wohnungen haben die Ermittler nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt zahlreiche Beweismaterialien sicher gestellt. Die Arbeit der Kriminalpolizei Ingolstadt konzentriere sich nun auf die komplexen Tatzusammenhänge und eventuelle weitere Unterstützer der Tatverdächtigen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. (nr)

