vor 13 Min.

Polizei erwischt 89-jährige Raserin

Ziemlich eilig hatte es offenbar eine 89-jährige Autofahrerin in Adelschlag. Jetzt ist sie erstmal ihren Führerschein los.

Eine 89-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt wurde am Samstagvormittag in Adelschlag (Kreis Eichstätt) von der Polizei gestoppt, weil sie zu schnell unterwegs war. Jetzt erwartet sie ein Fahrverbot. Die Beamten führten in der Eichstätter Straße in Adelschlag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden 25 Fahrzeuge gemessen. Zwei von ihnen mussten beanstandet werden, da sie es mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern offenbar nicht sehr ernst genommen haben. Unrühmliche Spitzenreiterin war dabei die 89-Jährige, die mit 87 Stundenkilometern gemessen wurde. Sie erwarten nun 160 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (nr)

Themen Folgen