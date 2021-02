vor 32 Min.

Polizei meldet: Motorradfahrer rutscht auf Ölspur in Geisenfeld aus

Ein 20 Jahre alter Mann aus dem Kreis Pfaffenhofen ist am Samstag, 27. Januar, auf einer Ölspur ausgerutscht - der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Ein 20-jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen war am Samstag, 27. Februar, gegen 16.50 Uhr in der Augsburger Straße in Geisenfeld unterwegs. Als er nach links in die Maximilianstraße einbiegen wollte, stürzte er mit seinem Kraftrad - weil er auf einer Ölspur ausrutschte.

Polizei Geisenfeld konnte Verursacher der Ölspur ermitteln

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten vor Ort den Verursacher der Ölspur ermitteln. Am Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, verletzt wurde der Motorradfahrer nicht. Zur Absicherung der Ölspur und Verhinderung weiterer Unfälle wurde die Feuerwehr Geisenfeld hinzugezogen.

Gegen den 41 jährigen Verursacher, ebenfalls aus dem Landkreis Pfaffenhofen, der zuvor nach derzeitigen Ermittlungsstand eine undichte Ölpumpe transportiert hat, wird ein Ermittlungsverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (nr)

