vor 53 Min.

Polizei nimmt blutverschmierten Mann mit Messer fest

Der Polizei in Ingolstadt war ein blutverschmierter Mann mit Messer in Mailing gemeldet worden. Bald darauf nahm sie einen 25-Jährigen fest.

Einen Großeinsatz hat es am Dienstagnachmittag in Mailing gegeben. Eine Gefahr habe aber nie bestanden

Einen großen Polizeieinsatz hat es am Dienstagnachmittag in Mailing, einem Ortsteil von Ingolstadt gegeben. Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt, weil Passanten einen Mann mit einem Messer beobachtet hatten. Die Beamten konnten aber schon bald Entwarnung geben: Ein 25-Jähriger ist gefasst worden, eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Gegen 13.30 Uhr war ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Eine Person – blutverschmiert und mit einem Messer in der Hand – laufe zu Fuß durch Mailing. Die Streife, die in den Ingolstädter Osten ausrückte, fand dann auch bald einen Mann, auf den die Beschreibung passte. Die Beamten stellten den 25-Jährigen und forderten ihn auf, sein Messer wegzulegen, doch er weigerte sich. Selbst ein Warnschuss und der Einsatz von Pfefferspray konnten ihn nicht dazu bewegen. Nachdem er einfach weiter durch mehrere Vorgärten gegangen war, gelang es schließlich der Verhandlungsgruppe der Polizei sowie einem Sondereinsatzkommando aus München, den Mann zu entwaffnen. Er ließ sich nach Auskunft eines Polizeisprechers auf der Terrasse eines Einfamilienhauses widerstandslos festnehmen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sich der Mann seine erheblichen Verletzungen am Hals im Wohnanwesen seiner Eltern selbst zugefügt. Nach seiner Festnahme kam er direkt ins Krankenhaus und wurde noch am Dienstag operiert. Zudem hat die Polizei die vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet.

Die Zufahrtsstraßen zum Wohngebiet, wo sich der Fall abgespielt hat, wurden von der Polizei abgesperrt, die direkten Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Es sei aber zu „keiner konkreten Gefährdung gekommen“, so der Polizeisprecher. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und muss insbesondere die Hintergründe der Tat klären. (rilu)

