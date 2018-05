vor 37 Min.

Polizei sucht weiter nach dem Täter

Noch keine Spur nach Überfall auf Joggerin

Auf der Suche nach dem Täter, der eine Joggerin am Freitagabend auf dem Donaudamm in der Nähe des Auwaldsees überfallen hat, tappt die Polizei noch im Dunkeln. Wie berichtet, war die 35-Jährige am Abend gegen 20.20 Uhr joggen, als sich ein Mann derart heftig auf sie stürzte, dass sie den Damm hinunterfiel. Dann versuchte der Unbekannte, der Frau das T-Shirt vom Körper zu reißen. Doch die Joggerin wehrte sich so massiv gegen den Angreifer, dass dieser flüchtete. Körperlich wurde die Frau nur leicht verletzt, sie erlitt laut Polizei leichte Schürfwunden an den Beinen. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 18 bis 25 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann mit Glatze. Unterwegs war er mit einem älteren, silberfarbenen Damenrad. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (nr)