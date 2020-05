13:10 Uhr

Polizei und Feuerwehr mussten am Wochenende ausrücken

Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag ein in Brand geratenes Auto an der B 16 zwischen Bruck und Maxweiler löschen.

Ein Brand, mehrere Unfälle und Unfallfluchten beschäftigten die Einsatzkräfte. Was wo im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen passiert ist.

Sowohl Polizisten als auch Feuerwehrleute mussten am Wochenende zu Einsätzen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ausrücken.

Wie Markus Rieß, Kommandant der Feuerwehr Neuburg, berichtet, geriet am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein Fahrzeug mit Ingolstädter Kennzeichen auf der B 16 in Brand. Ein Mann war auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, als er bemerkte, dass Rauch aus dem Rücksitzbereich oder Kofferraum seines Autos aufstieg. Bei der Ausfahrt Rotheim fuhr er von der B 16 ab und stieg aus. Der Mann wollte Hilfe holen, fand aber niemanden. Als er zu seinem Auto zurückkam, habe das Fahrzeug komplett gebrannt, erzählt Rieß. Der Feuerwehrkommandant geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Bruck und Weichering gelöscht. Die Feuerwehr Neuburg übernahm mit einem Verkehrssicherungsanhänger die Warnung der ankommenden Fahrzeuge. Die B 16 musste nicht gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Betrunkener Autofahrer prallt mit voller Wucht gegen einen Baum

Glück im Unglück hatte ein Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße ND 4. Der 43-Jährige fuhr Freitagabend von Gachenbach kommend Richtung Peutenhausen. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto des Mannes durch die Wucht des Aufpralls nahezu in zwei Teile gerissen. Der eingeklemmte Fahrer musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Cockpit befreit werden. Er war ansprechbar und hatte sich augenscheinlich nur leichte Verletzungen im Gesicht zugezogen, wurde aber für weitere Untersuchungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest bei dem Mann erbrachte ein Ergebnis von fast 2 Promille, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die erhebliche Alkoholisierung in Kombination mit einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zum Unfall geführt hat.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad kam es am Samstag gegen 14.15 Uhr. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 66-Jähriger aus dem Gemeindebereich Weichering mit seinem Fahrzeug auf der Straße Am Kanal von Untergrasheim kommend in südwestlicher Richtung. Ein 57-jähriger Ingolstädter fuhr mit seinem Rennrad auf der Kreisstraße ND 14 von Berg im Gau kommend in Richtung Obergrasheim. An der Kreuzung übersah der Autofahrer den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Ingolstädter stürzte und musste mit diversen Prellungen in das Krankenhaus Schrobenhausen gebracht werden. Er trug einen Fahrradhelm, der vermutlich Schlimmeres verhinderte, heißt es im Polizeibericht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Samstagnachmittag zwischen 12.45 Uhr und 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug über den Treppensockel eines Hauses in der Schlossergasse in Schrobenhausen. Dadurch brach eine Natursteinplatte und es entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Neuburg: Betriebsunfall in Chemiebetrieb

Auch in Neuburg hat sich am Wochenende jemand unerlaubt vom Unfallort entfernt: Am Freitag zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr wurde ein in der Adlerstraße ordnungsgemäß geparkter roter Seat von einem unbekannten Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, entstand durch Eindellungen und Krater ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08431/67110.

In einem Chemiebetrieb in Neuburg ereignete sich am Freitag gegen 13.20 Uhr ein Betriebsunfall. Aus derzeit noch unbekannter Ursache kam es während der Produktion zu einer Verpuffung. Ein Arbeiter erlitt dabei eine Verbrennung zweiten Grades am rechten Arm und Oberkörper, heißt es im Polizeibericht. Der Arbeiter wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen. Die genauen Umstände der Verpuffung können erst durch weitere Ermittlungen festgestellt werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Freitag gegen 10 Uhr in Burgheim. Ein 65- jähriger Fahrzeuglenker fuhr auf der ND 11 von Burgheim kommend Richtung Bertoldsheim. An der Einmündung zum Zubringer zur B 16 wollte dieser nach links abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, das von einer 25-jährigen Frau gefahren wurde. Diese wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. (dopf, nr)

