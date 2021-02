vor 50 Min.

Polizei warnt nach Welle von Betrugsanrufen

Auch eine 94-Jährige aus Neuburg wurde beinahe Opfer

Unter der bekannten Legende, dass ein Verwandter in Not dringend Geld benötige, sind am Donnerstag viele Seniorinnen und Senioren in der Region angerufen worden. In zwei Fällen gelang es den Tätern laut einer Polizeimeldung, ihre 83 und 85 Jahre alten Opfer zu überreden, 38.000 Euro an sie zu bezahlen.

In einem weiteren Fall in Neuburg war es den Betrügern bereits gelungen, eine 94-jährige Frau dazu zu bringen, Bargeld in ihrer Hausbank abzuheben. „Der Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin dort und konkreten Warnhinweisen ihrerseits ist es zu verdanken, dass hier kein Geld an die Täter übergeben wurde“, schreibt die Polizei. In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt gibt folgende Tipps:

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei derartigen Anrufen!

Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten beziehungsweise Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben!

Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung von Geldbeträgen ein!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter! (nr)

