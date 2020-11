16.11.2020

Polizei zieht getunte Autos bei Kinding aus dem Verkehr

Qietschende Reifen, röhrende Auspuffe: Getunte Autos, deren Fahrer rasant auf einer Bergstrecke in Kinding (Kreis Eichstätt) unterwegs waren, haben die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt.

Am späten Samstagnachmittag sind bei der Polizei Beilngries mehrere Mitteilungen von verärgerten und teils verängstigten Bürgern eingegangen. Sie alle haben sich über den Lärm von getunten Autos beschwerten, die in rasanter Fahrweise die bergige Strecke zwischen Kinding und Haunstetten (Kreis Eichstätt) immer wieder auf- und abfuhren.

An den getunten Autos aus Kinding waren Veränderungen vorgenommen worden

Zwei Streifenbesatzungen der Polizei Beilngries stellten vor Ort mehrere hochwertige und hochmotorisierte Autos fest, die alle auf ein Unternehmen aus dem Gemeindebereich Kinding zugelassen waren. Augenscheinlich waren an diesen Autos teils erhebliche Veränderungen feststellbar.

Bei einem gelben Audi wurden laut Polizei derart viele offensichtliche Veränderungen sowohl an der Optik als auch am Motor festgestellt, für die der Fahrer keinerlei Eintragungen oder Abnahmen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen vorweisen konnte, so dass eine Sicherstellung des Fahrzeuges samt anschließendem Gutachten unumgänglich war.

Tuning muss von einem Sachverständigen geprüft werden

Die Polizei Beilngries weist an dieser Stelle darauf hin, dass Tuning dieser Art immer durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen geprüft und bestätigt werden muss. Ansonsten ist mit erheblichen Folgekosten durch weiterführende Maßnahmen wie der Sicherstellung der Autos oder das Anfertigen eines Gutachtens zu rechnen. Diese Maßnahmen reichen schnell bis weit in den vierstelligen Eurobereich. (nr)

