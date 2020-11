12:13 Uhr

Polizeieinsatz in Ingolstadt: Mann mit Waffe gesehen

In Ingolstadt wurde eine verdächtige Person mit einer Waffe gesichtet.

Dienstagabend ging ein Hinweis bei der Polizei ein, dass ein Mann mit einer Waffe in der Innenstadt in Ingolstadt unterwegs gewesen sei. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Was ist passiert?

Von Dorothee Pfaffel

Dienstagabend gab es in der Ingolstädter Innenstadt einen Polizeieinsatz mit zeitweise mehr als 50 Beamten. Bei der Polizei war gegen 17.45 Uhr ein Hinweis eingegangen, dass sich ein bewaffneter Mann vom Stadttheater aus in Richtung Ludwigstraße bewege. Die Polizei fahndet nun nach dem Verdächtigen.

Polizei Ingolstadt: Aktuell gibt es keinen Hinweis auf eine konkrete Bedrohung

Bis circa 2 Uhr nachts suchten die Einsatzkräfte nach dem Unbekannten. Dann wurde die Fahndung vorerst beendet. Inzwischen hat die Kriminalpolizei den Fall übernommen. Sie gehe dem Hinweis weiter nach und suche Zeugen, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Bayern Nord auf Nachfrage. Man wolle klären, was für eine Situation zugrunde liege, ob es sich vielleicht auch nur um ein Missverständnis handle, sagt der Sprecher. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung hätten sich bislang nicht ergeben. Doch insbesondere vor dem Hintergrund der Ereignisse in Wien wären Dienstagabend sofort starke Polizeikräfte entsandt worden, um den Bereich der Innenstadt sowie insbesondere dort ansässige religiöse Einrichtungen zu schützen.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der ungefähr 20 Jahre alt ist, circa 1,75 Meter groß, schlank, mit südländischem Aussehen und kurzen schwarzen Haaren. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose und einer blau-weiß glänzenden Trainingsjacke.

Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, soll sich unter Telefon 0841/9343-0 melden.





