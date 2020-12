18:52 Uhr

Polizeischutz für den Nikolaus: So lief die "Demo" auf dem Neuburger Karlsplatz

Plus Das Treffen auf dem Neuburger Karlsplatz gegen die Auflagen zum Infektionsschutz läuft harmlos ab. Die Organisatoren sehen ein „Zeichen gegen die Verbotskultur“.

Von Winfried Rein

So viel Polizeischutz hatte der heilige Nikolaus noch nie: Gleich zehn Beamte begleiteten seinen Besuch Freitagabend auf dem Neuburger Karlsplatz. Rund 40 Erwachsene und Kinder hatten sich dort bei drei Grad minus eingefunden. Was als Demonstration gegen die „Verbotskultur der Corona-Politik“ beantragt und genehmigt worden war, lief letztlich als harmlose Nikolaus-Bescherung ab.

Nikolaus-Demo in Neuburg läuft friedlich ab

Die Kleinkinder freuten sich jedenfalls über den Besuch von Nikolaus mit Knecht Ruprecht und über kleine Geschenke, die die beiden verteilten. Reden gegen die verordneten Auflagen zum Infektionsschutz gab es nicht. Organisatorin Andrea Alt sagte, man wolle mit dem Treffen ein „friedliches Zeichen gegen die Verbotskultur“ setzen und das Brauchtum des Nikolaustages sicherstellen. Die Kerzenlichter, die für alle Teilnehmer gedacht waren, blies schnell der eisige Wind aus. Mit Gitarrenbegleitung sangen die Eltern Adventslieder und „Heut’ ist Nikolausabend da...“.

Die Polizeibeamten bleiben bis zum Schluss

Die Polizeibeamten blieben bis zum Schluss. Mit dem stattlichen Aufgebot sei man für alle Fälle gerüstet gewesen, sagte Neuburgs Polizeichef Norbert Bachmaier. Schließlich seien manche Demonstrationen gegen Corona-Auflagen von Extremisten missbraucht worden. In Neuburg allerdings blieb am Freitag alles ruhig bei dem von der „Elterninitiative der Region 10“ beantragten Treffen.

Für einen Nikolausbesuch hätte es der „Demonstration“ eigentlich nicht bedurft. Sowohl der Kreisjugendring wie katholische Pfarreien bieten das Erscheinen des Nikolauses sowohl in den Kirchen wie auch außerhalb an – zum Beispiel am Sonntag um 10.30 Uhr beim Kindergottesdienst in der Hofkirche.

