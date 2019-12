16:45 Uhr

Polizisten in Neuburg beleidigt und angegriffen

17-Jähriger war bei der Kontrolle einer Polizeistreife nicht zu besänftigen. Er musste mit auf die Wache. Bis ihn Papa abholte, wütete er auch dort noch.

Schwer zu bändigen war ein 17-Jähriger, den Polizeibeamte Donnerstagnacht kontrollieren wollten. Letztlich wurde er kurzzeitig in Sicherheitsgewahrsam genommen. Bis ihn sein Vater abholte, beschädigte er allerdings auch noch mutwillig den Haftraum.

Ausgegangen war der Vorfall, als die Beamten am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mehrere Jugendliche in einem Schnellrestaurant an der Münchener Straße dabei beobachteten, wie sie sich einen Joint drehten. Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten versuchten zwei von ihnen zu flüchten, konnten jedoch schnell eingeholt und überprüft werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei einem 20-jährigen Mann aus Neuburg ein Joint in seiner Jackentasche aufgefunden.

Einen Polizeibeamten verletzte der 17-Jährige leicht

Bei der Kontrolle des 17-jährigen Jugendlichen aus Neuburg beleidigter dieser die Beamten. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er zur Dienststelle mitgenommen. Davor, so heißt es weiter, trat er allerdings gegen die Polizisten, als diese ihn in das Dienstauto verfrachten wollten. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Auf der Fahrt zur und auch auf der Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Beamten weiter.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-jährigen Heranwachsenden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 17-jährige Jugendliche muss sich wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. (nr)

