Polka und Freddie Mercury beim „Karmann“

Die Blaskapelle Karlshuld feierte ihr Zehnjähriges mit einem stimmungsvollen, bunten Konzert in Grasheim. Warum das Finale die Zuhörer von den Sitzen riss.

Von Doris Bednarz

Zehn Jahre Blaskapelle Karlshuld – ein passender Anlass für eine stimmungsvolle Geburtstagsparty beim „Karmann“ in Grasheim. Die 33 Musiker bescherten dem Publikum eindrucksvolle Melodien von bayrisch-böhmischen Klängen bis rockigen Tönen nebst einigen bunten Überraschungen. Premiere feierte die neu gegründete Jugendblaskapelle, die als Projektorchester konzipiert war und auf weiteren Nachwuchs hofft.

Der 1. Vorsitzende der Blaskapelle, Ernst Hammer, begrüßte neben Karlshuld 2. Bürgermeister Michael Lederer, etlichen Gemeinderäten und Abordnungen befreundeter Kapellen die zahlreich erschienenen Zuhörer. Er bezeichnete die Blaskapelle als „Aushängeschild der Gemeinde“ und versprach „ein Konzert auf hohem Niveau, bei dem jeder Musiker sein Bestes geben wird“.

Ein musikalisches Potpourri beim „Karmann“

Die erste klangliche Kostprobe war das bezaubernde „Fanfare Prelude“ des niederländischen Komponisten Ivo Kouwenhoven. Dirigent Christian Mattes erinnerte sich noch genau an sein erstes Konzert im Oktober 2009. Er freute sich, dass zum Jubiläumskonzert so viele Musikliebhaber gekommen waren, um neue Stücke zu hören und sich von der Qualität der Kapelle selbst zu überzeugen.

Ein Potpourri historischer Märsche (Marsch der finnländischen Reiterei, Marsch aus der Zeit Friedrichs des Großen, der Coburger, der schwedische Kriegsmarsch und der Hohenfriedberger), zusammengestellt und bearbeitet von Hans Hartwig, verdeutlichte das hohe Niveau und die Vielseitigkeit der Kapelle. „Der Vergnügungszug“ von Johann Strauß (Sohn), eine Schnellpolka, die 1864 erstmals in Wien uraufgeführt wurde, ertönte klanggewaltig und in atemberaubendem Tempo „über drei Minuten“.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Melanie Wittmann übernahm im Anschluss das Zepter. Die 13 jungen Musiker, die seit Mitte September wöchentlich zusammen probten, spielten nervenstark und routiniert die Filmmusik aus dem Kinostreifen „Viking“ von Michael Sweeny und den „Forward March“ des amerikanischen Komponisten Paul Murtha.

Zum Abschluss ein Medley beim „Karmann“

Nach einer kurzen Pause erfüllten die Erwachsenen mit dem bezaubernden Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ des deutschen Komponisten Rudi Fischer den Wunsch eines Bandmitglieds. Die böhmische „Anna Polka“ des tschechischen Komponisten Paul Hotovy stammt aus Originalnoten von Ernst Mosch und seinen Egerländern. Zurücklehnen, genießen und dahin-schmelzen war beim romantischen „Böhmische Liebe“ des Tirolers Mathias Rauch angesagt, das jede Blaskapelle im Repertoire hat. Mit einem erstklassigen 80er Kult-Special neigte sich der Konzertabend dem Ende zu. Beim Medley mit den vier deutschsprachigen Ohrwürmern „Skandal im Sperrbezirk“ (Spider Murphy Gang), „Ohne dich“ (Münchner Freiheit), „Tausend mal berührt“ (Klaus Lage Band) und „Sternenhimmel“ (Hubert Kah) rockte die Band den Saal und das auch noch in passenden Klamotten. Den Höhepunkt zum Schluss setzte Christian Mattes, der zum Dirigieren von „Bohemian Rhapsody“ von Queen im kanarien-gelben Outfit als Freddie Mercury erschien. Mattes hoffte, „die Erwartungen voll erfüllt zu haben“, was die Gäste mit anhaltenden „Standing Ovations“ bestätigten. Die geforderte Zugabe erfüllte die Blaskapelle gerne und servierte mit „The show must go on“ einen weiteren Queen-Klassiker sowie den bekannten „Kaiserjägermarsch“ der deutschen und österreichischen Gebirgsjäger.

