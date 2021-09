Neuburg

vor 51 Min.

Die Welt in Signalfarben: Pop-Art-Ikone James Francis Gill kommt nach Neuburg

Plus James Francis Gill gilt als Begründer des Pop-Art. Jetzt stellt der 87-Jährige in der Galerie von Barbara Nassler in Neuburg aus. Der Künstler selbst ist an zwei Tagen anwesend.

Hut, Halstuch, Westernhemd. Wer so gekleidet aus Texas kommt, kann eigentlich nur Cowboy sein. Damit hat James Francis Gill allerdings nichts zu tun. Vielmehr gilt er als der einzig noch lebende Vertreter aus der Anfangszeit der US-amerikanischen Pop-Art-Szene. Jetzt kommt der inzwischen 87-jährige Künstler nach Neuburg. Die Stadt ist eine der ersten Etappen seiner Tour, die seine letzte sein könnte.

