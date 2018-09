vor 42 Min.

Popqueen bei den Jazztagen

Caro Emerald tritt in Ingolstadt auf. Aber auch ein Ausflug in die Klassik steht auf dem Programm

Von Tobias Böcker

Ingolstadt Öfter mal was Neues: Heuer erweitern die Programmverantwortlichen der Ingolstädter Jazztage den Jazzbegriff nicht nur in Richtung Pop – diesmal mit Caro Emerald. 2018 geht es außerdem in Richtung Klassik. Mit dem Philharmonischen Orchester INSO Lviv & Vadim Neselovskyi gibt es am 3. November eine Premiere unter dem Motto „Classic meets Jazz“.

Eigens für das junge Orchester aus seinem Heimatland schrieb der aus dem ukrainischen Odessa stammende Jazzpianist Vadim Neselovskyi ein außergewöhnliches Crossover-Werk. Erstmals in Deutschland kommt im Festsaal des Stadttheaters „Bez Mezh“ zur Aufführung. „Eine chemische Reaktion zwischen Jazz und Klassik, die zu einer Musik führt, die nicht mehr die eine oder andere ist“, wie Neselovskyi findet. „Mein Wunsch ist es, Emotionen und Gefühle, Bilder und Erinnerungen durch Musik und Reichweite zu vermitteln, wie Rachmaninow zu sagen pflegte: ‚von Herz zu Herz’.“ Den Gesangspart übernimmt mit Laura Marti eine der berühmtesten Jazzsängerinnen der Ukraine.

Ansonsten setzt man in Ingolstadt auf Bewährtes. Am 9. November präsentiert sich Jan Garbareks aktuelle Kooperation mit dem indischen Perkussionisten Trilok Gurtu. Zwei Tage später gibt es – wieder mal – Gregory Porter, den erfolgreichsten Jazzsänger der Gegenwart, zu hören. Am 12. November wird dann Caro Emerald erwartet, deren „A night like this“ im Jahr 2010 die Pop-Charts eroberte. Die Jazzpartys am 9. und 10. November im NH Hotel warten mit der bekannten Mischung aus Kammerjazz und funky Fusion auf. Beim Jazz in den Kneipen lässt sich eine schöne Bandbreite jazziger Musik erlaufen und auch die heimische Szene kommt wie gewohnt nicht zu kurz. Ein Tipp ist da am 6. November in der Neuen Welt das Benedikt Streicher Trio. Und insbesondere auch am 4. November in St. Pius das mehrfach Grammy-ausgezeichnete südafrikanische a capella Ensemble Ladysmith Black Mambaso, das nicht erst durch seine Kooperation mit Paul Simon Kultstatus erreichte. Zu erwähnen ist außerdem die Kooperation mit dem Museum für Konkrete Kunst beim Jazzgottesdienst am 11. November in St. Matthäus.

Es ist also wieder einmal viel geboten bei den Jazztagen in Ingolstadt – Bewährtes ebenso wie Neues. Weitere Informationen zu den Ingolstädter Jazztagen 2018, zum Beispiel zu Programm, Künstlern und Kombitickets, gibt es im Internet unter www.ingolstaedter-jazztage.de.

Themen Folgen