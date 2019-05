00:34 Uhr

Post eröffnet weitere Filiale

Eine neue Filiale der Deutschen Post gibt es in Neuburg in der Franz-Boecker-Straße 17: Dort steht ab Donnerstag, 9. Mai, das Team im Edeka-Markt den Kunden in allen postalischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Am neuen Standort bietet die Filiale alle wichtigen Postleistungen zu folgenden Zeiten an: Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr und Samstag von 7 bis 13 Uhr.

Zum Angebot gehören neben Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken, Plusbriefe und Packsets auch die Annahme von Briefen, Paketen sowie Express- und Einschreibsendungen.

Seitens der Deutschen Post wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beschäftigten der Partnerfiliale, genauso wie ein Mitarbeiter der Deutschen Post, zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet sind. (nr)

