Post gibt endlich grünes Licht

Anspruchsvolle City-Wohnungen und im weiteren Verlauf auch öffentlich nutzbare Parkplätze sollen durch die Sanierung des Postgebäudes an der Münchener Straße in Neuburg entstehen.

Bauunternehmer Hans Mayr bekommt vom Mieter im Erdgeschoss die Fläche, um mitten im Gebäude den notwendigen Aufzug zu bauen. Nun kann er sein Projekt umsetzen

Von Manfred Rinke

Mehr als fünf Jahre hatte es gedauert, bis die sensible Fledermaus-Problematik gelöst war und Hans Mayr grünes Licht für sein Projekt an der Donauwörther Straße bekommen konnte. Nur unwesentlich weniger Geduld brauchte der Neuburger Bauunternehmer, bis das nicht weniger sensible Thema Aufzug mit der Deutschen Post gelöst war. Nun ist auch das geschafft.

Nachdem Mayr das Postgebäude Mitte 2013 gekauft hatte, hätte er eigentlich schon vor zwei Jahren mit der Sanierung des Gebäudes an der Münchener Straße beginnen wollen. Ins Stocken geriet das Vorhaben, weil die Post als Mieter im Erdgeschoss nicht damit einverstanden war, dass in einem bestehenden Schacht in der Mitte des Gebäudes ein neuer Personenaufzug gebaut wird. Begründet worden sei dies nicht zuletzt damit, so Hans Mayr, dass es durch die Neuvermietung im Haus zu vermehrten Beschwerden und vielleicht sogar juristischen Schritten der künftigen Mieter kommen könnte – unter anderem wegen Ruhestörung, da bei der Post teils schon vor 5 Uhr mit der Arbeit begonnen wird. Das lange Hin und Her ist nun vorbei. Die Post tritt Mayr die benötigten rund drei Quadratmeter ab. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, um das Projekt umzusetzen.

Anfang 2019 soll es losgehen

Los gehen soll es Anfang nächsten Jahres. Weil die Fassade längst nicht mehr den Anforderungen an die neueste Wärmetechnik standhält und die Anker für die Fassadenteile auch schon in Mitleidenschaft gezogen sind, wird sie komplett abgebaut. Das Gebäude aus den 50er Jahren werde, so Hans Mayr, energetisch auf den modernsten Stand gebracht.

Um die Umsetzung des Vorhabens kümmert sich mittlerweile Mayrs jüngere Tochter Franziska. Die Wirtschaftsjuristin erzählt, dass in den oberen drei Stockwerken zehn bis elf energiesparende, attraktive City-Wohnungen geplant sind, die zwischen 70 und 100 Quadratmeter groß werden sollen. „Das werden richtig schöne Wohnungen in zentraler Lage“, sagt sie.

Der Mietvertrag mit der Post läuft offiziell noch bis 2023. Dann soll auch das Erdgeschoss entwickelt werden und Gewerbeflächen und eventuell auch ein Bistro unterkommen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt soll auch der Ladebereich für die Postfahrzeuge im Hinterhof verschwunden sein. Wohin die Post ziehen wird, ist noch offen.

Im Hof sollen auch öffentliche Parkplätze entstehen

Im Hof plant er dann nicht nur eine Tiefgarage für die Mieter. Er kann sich zudem vorstellen, auch ebenerdig und darüber auf einem Parkhaus weitere 50 bis 60 zentrumsnahe, öffentliche Parkplätze zu schaffen. Dies hänge aber von der Zustimmung des Stadtrates ab. Der übrigens lehnte es vor zehn Jahren ab, dass die Stadt das Postgebäude erwirbt, um es in irgendeiner Form selbst zu entwickeln.

Doch ein Angebot wie seines könnte die Stadt in Mayrs Augen kaum ablehnen. Schließlich könne es nicht sein, dass man in der Innenstadt hier und dort Parkplätze wegrationalisiere und keine Alternativen anbiete. „Da verlieren nur unsere kleinen Händler, da ist die Politik gefordert“, sagt Mayr. Schon länger fordere er einen Masterplan, um den ruhenden Verkehr in der Stadt besser ins den Griff zu bekommen. „Es geht eben nicht nur um schöne Ansichten und viele Bäume in der Stadt.“ Weil man, was die Infrastruktur angehe, nicht einfach nur alles auf sich zukommen lassen sollte, müsste sich die Stadt in seinen Augen schlichtweg besser wappnen. Unabhängig davon, dass auch er mit seinem Projekt an der Donauwörther Straße betroffen sei, stellt er sich die Frage, warum Neuburg nicht mehr Mut bei Hochbauten zeige. „Das funktioniert doch in anderen, selbst kleineren Städten, wie etwa in Donauwörth auch.“

Zunächst aber ist Hans Mayr glücklich, dass nach dem Fledermaus- nun auch das Post-Problem gelöst ist. Mit dem Neubau auf dem ehemaligen Hotel Kieferl in der Eybstraße werden in den nächsten Jahren insgesamt fast 115 innenstadtnahe Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen.

