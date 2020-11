vor 36 Min.

Preis für Helferkreis

Asylhelferkreis Aresing erhält den Bayerischen Integrationspreis

Der Asylhelferkreis Aresing ist von Innenminister Joachim Hermann mit dem Bayerischen Integrationspreis 2020 ausgezeichnet worden. Landrat Peter von der Grün nutzte diese Würdigung, um den ehrenamtlichen Helfern zu gratulieren und ihnen für ihr Engagement zu danken. Stellvertretend für die Mitglieder des Asylhelferkreises nahmen Isabel Kehrer sowie Georg Hartmann, der auch Zweiter Bürgermeister in Aresing ist, die Glückwünsche entgegen. Von der Grün lobte die Leistung der Helfer, die während der großen Flüchtlingsbewegung ab 2015 teilweise bis zu 50 Geflüchtete aus verschiedenen Herkunftsländern betreut haben. „Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Integration. Sie haben es geschafft, dass die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger bei uns eine Heimat finden“, so von der Grün. Für die Gemeinde Aresing mit ihren rund 2800 Einwohnern, aber auch für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, sei die ehrenamtliche Tätigkeit des Helferkreises ein großer Gewinn. Dass die Integration in Aresing gut gelingt, bestätigte Isabel Kehrer: „Wir haben Familien, aber auch junge Männer, die damals fast noch als Kinder zu uns gekommen sind, die sich bestens integriert haben. Sie gehen zur Schule, machen eine Ausbildung und arbeiten in unseren Unternehmen.“ Die Arbeit sei jedoch nicht immer einfach gewesen und die Helfer mussten manchmal Überzeugungsarbeit leisten, so Kehrer. Auch Georg Hartmann betonte, dass hinter diesem Erfolg viel Zeit stecke: „Unser Helferkreis ist sehr engagiert und gut strukturiert. Das hilft, die zahlreichen, ehrenamtlichen Aufgaben zu organisieren.“ Für die Leistungen des Helferkreises vor Ort ist auch Emmy Böhm, Leiterin der Ausländerbehörde am Landratsamt, dankbar und freut sich, dass im Landratsamt die Stelle der Integrationslotsen geschaffen wurde: „Damit können wir den ehrenamtlichen Helfern fachliche Unterstützung anbieten.“ (nr)