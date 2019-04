vor 25 Min.

Preise für Inhaber der Ehrenamtskarte

Neben einer Osterverlosung steht ein Aktionstag der Seenschifffahrt an. Was es zu gewinnen gibt

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat eine Verlosungsaktion für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gestartet. 100 Ehrenamtskarteninhaber können die Teilnahme an einem Erlebnistag in Furth im Wald am 12. Juni gewinnen. Dort gibt es Felsengänge, die Erlebniswelt Flederwisch und den Further Wildgarten. Und es gibt den bewegten Drachen. Es ist eine besondere Attraktion, wenn man bei einer Vorführung des Drachenroboters hinter die Kulissen schauen kann.

Ab 10 Uhr gibt es Führungen durch eine der drei Attraktionen in Furth. Nach einem Mittagsbuffet geht es dann für alle zur Drachenhöhle und dem bewegten Drachen. Der Erlebnistag endet gegen 16 Uhr. Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können sich unter dem Stichwort „Osterverlosung“ per E-Mail unter ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Anzugeben sind Anschrift und Telefonnummer sowie die Anzahl der Kinder, die mit zum Erlebnistag kommen. Die Teilnahmefrist endet am 6. Mai. Die Gewinner werden ab dem 7. Mai verständigt. Der Gewinn gilt jeweils für das Eltern- oder Großelternpaar sowie die eigenen Kinder, Pflegekinder oder Enkelkinder.

Zudem findet am Samstag, 27. April, ein Aktionstag der Seenschifffahrt und Schlösserverwaltung fürs Ehrenamt statt. Alle Inhaber einer Ehrenamtskarte können an diesem Tag die Linienschiffe auf dem Königssee, Tegernsee, Starnberger See und Ammersee ganztägig kostenfrei nutzen. Karte und Ausweise sind mitzubringen. Außerdem ist für Karteninhaber die Besichtigung des Künstlerhauses Gasteiger in Holzhausen am Ammersee von 11 bis 16 Uhr möglich. Am Königssee finden zwischen 10 und 15 Uhr Spaziergänge über die Halbinsel und Kurzführungen in der Kapelle St. Bartholomä statt. Weitere Infos unter: www.seenschifffahrt.de oder www.schloesser.bayern.de. (nr)

Themen Folgen