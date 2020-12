vor 19 Min.

Preise für zwei Frauen aus der Kultur

Isabella Kreim erhält den Kulturpreis und Beate Diao wird mit dem Kunstförderpreis ausgezeichnet

Zwei Frauen aus dem Kulturbereich werden in diesem Jahr mit einem Preis der Stadt Ingolstadt ausgezeichnet. Der mit 6000 Euro dotierte Kulturpreis geht an Isabella Kreim und der mit 3000 Euro dotierte Kunstförderpreis an Beate Diao.

„Der Name Isabella Kreim steht par excellence für den Kulturkanal Ingolstadt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Seit den Anfängen des Kulturkanals im September 1988 habe sie ganz entscheidend zum Erfolg des Kultursenders beigetragen. Nach dem Studium der Theaterwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Germanistik in München sowie dem Studium der Opernregie durchlief Kreim Stationen an der Bayerischen Staatsoper und am Bayerischen Staatsschauspiel und kam als Dramaturgin und Regieassistentin ans Theater Ingolstadt. Neben Lehraufträgen war sie an verschiedenen freien Theaterproduktionen beteiligt und arbeitete als Autorin von Hörspielen und Kinder-Hörbüchern. Journalistisch ist sie für den Bayerischen Rundfunk, Radio Gong 2000, Zeitungen und Zeitschriften tätig. Von 1997 bis 2011 war sie Vorsitzende des Kunstvereins Ingolstadt. Der Kulturkanal erhielt 2015 den Kulturpreis der Stadt Neuburg.

Neben ihrem Engagement als Kunstvermittlerin in der Kinder- und Jugendarbeit ist Beate Diao als eigenständige Künstlerin aktiv. 2006 gründete sie die Kinder- und Jugendkunstschule „Kunst- und Kultur-Garage“, die seit 2013 als gemeinnütziger Verein unter „Kunst- und Kultur-Bastei“ firmiert und ihren Sitz in der Harderbastei hat. Bis heute leitet Diao die Kunstschule und ist Vorsitzende des Vereins.

Unter fachkundiger Anleitung werden die jungen Menschen in den verschiedenen Kunstsparten selbst kreativ und entwickeln im Austausch mit Gleichaltrigen Ideen für die jährlichen Projekte der Kunst- und Kultur-Bastei. (nr)

