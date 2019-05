15.05.2019

Preisgekrönter Cellist zu Gast in Neuburg

Beim Frühsommerkonzert des Ensemble del Arte mit László Fenyö lautet das Motto „Leidenschaft und Hingabe“

Das Ensemble del Arte veranstaltet am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr im Kongregationssaal Neuburg sein Frühsommerkonzert unter der Leitung von Ariel Zuckermann. Unter dem Motto „Leidenschaft und Hingabe“ tritt Cellist László Fenyö auf.

Auf dem Programm steht die Sinfonie Nr. 49 von Josef Haydn mit dem Beinamen „La Passione“ gefolgt von „Sulamith. Danses Sacrées für Violoncello und Streicher“. Das an Sulamith gerichtete und Salomo zugeschriebene „Hohelied der Liebe“ gehört zu den geheimnisvollsten Texten der Bibel. Im Jahr 2010 wurde das Werk des Komponisten Enjott Schneider uraufgeführt, und zwar von dem im Jahr 1975 geborenen ungarischen Cellisten László Fenyö. Zusammen mit dem Ensemble del Arte interpretiert László Fenyö dann auch das Cellokonzert Nr. 2 in D-Dur von Josef Haydn.

László Fenyö zählt seit dem Gewinn des Internationalen Pablo Casals Wettbewerbs 2004 in Kronberg zur Weltelite der Cellisten. Er wird vom Publikum und der Fachpresse als einer der aufregendsten Cellisten der jüngeren Generation gefeiert, der es auf einzigartige Weise versteht, den Willen des Komponisten in den Mittelpunkt seiner Interpretation zu rücken und das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Durch seine Technik und Ausdrucksfähigkeit werden seine Konzerte zu Erlebnissen, bei denen die Musik jedes Mal aufs Neue entdeckt werden kann.

Sein technisches Können, sein Stilempfinden sowie sein breites Repertoire haben ihm während seiner Studienzeit in Lübeck bei David Geringas mehrere Wettbewerbserfolge eingebracht, unter anderem beim Internationalen Musikwettbewerb Genf, beim Rostropowitsch-Wettbewerb Paris, beim Adam Cellowettbewerb Christchurch und beim Rundfunkwettbewerb Budapest.

In den letzten Jahren konzertierte László Fenyö auf Podien wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Wigmore Hall London oder dem Münchener Gasteig und gastierte bei Orchestern wie dem Singapore Symphony Orchestra, dem Korean Symphony Orchestra, dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt, dem Beethoven Orchester Bonn und der Staatskapelle Weimar. Er trat mehrmals unter der Leitung von Krzysztof Penderecki auf. Einer der wichtigsten künstlerischen Förderer László Fenyös ist Paavo Järvi.

László Fenyö war von 1997 bis 2001 Solocellist bei der Philharmonia Hungarica und von 2001 bis 2012 im hr-Sinfonieorchester Frankfurt. Er gibt weltweit Meisterkurse und wurde im April 2012 als Professor an die Musikhochschule Karlsruhe berufen. László Fenyö spielt auf einem Cello von Matteo Goffriller aus dem Jahre 1695. (nr)

Der Kartenvorverkauf findet in der Stadtbücherei Neuburg statt, Telefon 08431/642392. Eintrittskarten für das Projekt U-35 gibt es für sieben Euro: Anmeldung bitte per E-Mail mit Name und Alter an info@ensemble-del-arte.de. Es gibt eine kurze Programmeinführung im Kongregationssaal vor dem Konzert um 19.35 Uhr.

