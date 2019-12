vor 49 Min.

Preisträger und Lokalmatadore

Wer am Wochenende im Neuburger Jazzkeller auftritt

Die hohe Kunst des Pianotrios zelebriert am Freitag im Neuburger Jazzclub die Gruppe Sternal-Grenadier-Burgwinkel. Am Samstag stellt sich im Rahmen der Serie „Jazz aus der Region“ im Hofapothekenkeller das Salon- und Jazzorchester Cassablanka vor. Für dieses Konzert sind nur noch Stehplätze vorhanden.

Zwei deutsche Echo-Preisträger und ein weltberühmter Bassist aus New York: Nur wenige Klaviertrios können mit einer solchen Besetzung aufwarten. Sebastian Sternal konzentriert sich nach den Erfolgen seiner „Sternal Symphonic Society“ wieder auf das kleine Format des Pianotrios. Schlagzeug spielt der viel gefragte, ebenfalls mit einem Echo Jazz ausgezeichnete Jonas Burgwinkel, mit dem Sternal schon seit vielen Jahren arbeitet. Den Kontrabass zupft Larry Grenadier. Der New Yorker wurde als Begleiter von Brad Mehldau, Pat Metheny und Joshua Redman berühmt. Das Trio vor allem von der individuellen Qualität, die Sternals geistreiche Kompositionen ausmacht. Neben den Spannungsbögen fesseln auch das Zusammenspiel und die Dynamik. Ob fließend oder sprunghaft, mit Nuancen oder rhythmischer Verve: Die Musik hat Profil.

Das Salon- und Jazzorchester Cassablanka feiert sein Debüt im Neuburger Jazzclub. Der vorläufige Höhepunkt einer Bandkarriere, die im Frühjahr 2008 ihren Anfang nahm – damals noch in Quartettbesetzung. Der Fokus des Repertoires des Salon- und Jazzorchesters liegt auf musikalischen Perlen der 1920er bis 1950er Jahre. Deren Charme und Leichtigkeit versucht die Combo authentisch in die Gegenwart zu transportieren, mit internationalen Klassikern wie „Bel Ami“, „Ein Freund, ein guter Freund“ oder Evergreens des Dixieland und Swing wie „A Night in Tunesia“ oder „Stompin’ at the Savoy“. Bei den fünf Bläsern ist unter anderem auch Neuburg-Schrobenhausens Landrat Peter von der Grün dabei an Altsaxofon und Klarinette. (nr)

Telefonisch: 08431 41233, per Fax 08431 46387, übers Internet: www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

