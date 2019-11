Premiere bei der Aufstellung der Linken in Neuburg

Plus Zum ersten Mal stellt die Partei Die Linke in Neuburg einen Oberbürgermeisterkandidaten, der von den Bürgern gewählt werden kann. Was der plant.

Die Linke feierte bei ihrer Aufstellungsversammlung in der Rennbahn eine Premiere. Zum ersten Mal stellt die Partei einen Oberbürgermeisterkandidaten in Neuburg – und zwar einen, der von den Bürgern auch gewählt werden kann. Bislang wurden zwar bereits Kandidaten aufgestellt, allerdings scheiterten diese mit ihrer Partei an der Fünf-Prozent-Hürde und den in der Folge notwendigen Unterschriften. Sie standen daher nicht offiziell zur Wahl. Weil Die Linke bei der vergangenen Bundestagswahl in Bayern jedoch auf 6,1 Prozent kam, fällt diese Einschränkung weg und der Weg ist frei für den ersten „echten“ OB-Kandidaten der Linken in Neuburg.

Die Wahl fiel auf Michael Wittmair, 58, Kaufmann aus Neuburg. Der einzige Bewerber für das Amt wurde mit nur einer Gegenstimme von den zwölf anwesenden Stimmberechtigten gewählt und stellte bei der Aufstellungsversammlung sein Programm in Grundzügen vor. „Wir wollen die CSU und die Freien Wähler vor uns hertreiben“, versprach er vollmundig. Diese Parteien hätten in Neuburg zu einem Stillstand geführt, den es abzuschaffen gelte. Das Motto solle ,,Die Zeit ist reif!“ oder ,,Wiederaufbau“ heißen. Er sprach in diesem Zusammenhang die Verschuldung, den maroden Zustand der Infrastruktur und vernachlässigte Stadtviertel in Neuburg an.

Die Linke Neuburg: Dafür setzt sich der OB Kandidat ein

Konkret setzte sich Wittmair für neue Radwege, einen zentralen Busbahnhof sowie einen kostenlosen Stadtbus ein. Auch das Dauerthema Fußgängerzone wolle er anpacken. Ja, er wisse, es gibt Gutachten über das Für und Wider einer solchen Fußgängerzone. Von möglichen Problemen aber wolle er sich nicht abhalten lassen: „Wir sind eine Partei der Problemlösungen“, sagte er und sprach sich für eine attraktivere Innenstadt mit Fußgängerzone aus. Des weiteren möchte er sich für gut bezahlte Arbeitsplätze in Neuburg stark machen. „Bei Amtsantritt von OB Gmehling waren es noch 800 Menschen, die von Neuburg nach Ingolstadt gependelt sind, inzwischen sind es 2000“, kritisierte er. In Neuburg würden viele in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, darum setze er sich für ein Stadtmarketing ein, das explizit Wirtschaftsförderung betreibt. So sollen mittelfristig Unternehmen und Arbeitsplätze mit guten Löhnen nach Neuburg geholt werden.

Die Linke Neuburg setzt auf OB Kandidat Michael Wittmair. Bild: Marcel Rother

Zusammen mit dem OB Kandidaten Michael Wittmair wollen 16 weitere Kandidaten unter dem Label der Linken in den Stadtrat einziehen. Möglich macht das eine sogenannte offene Liste, auf der sich auch parteilose Personen oder Mitglieder anderer Parteien zur Wahl stellen können. Selbes gilt auch für den Kreistag. „Als echte Demokraten haben wir unsere Stadtrats- und Kreistagsliste für Parteifreie und andere demokratische Kräfte geöffnet“, sagte Wittmair. Denn: Demokratie funktioniere nur gemeinsam. Jüngster Kandidat auf der Liste für den Stadtrat und Kreistag etwa ist der 20 Jahre alte Informatikstudent Nico Borgsmüller. Als Mitglied der Piratenpartei will er nicht nur Sprachrohr der Jugend sein und sich für den Campus in Neuburg einsetzen, sondern sagte auch: „Eine Donaubrücke, die in Joshofen mitten durchs Vogelschutzgebiet läuft, wollen wir in der Form nicht haben.“

Die PARTEI steht nicht auf der Liste der Linken in Neuburg

Roland Keller, langjähriger Sprecher der Linken in Neuburg und ebenfalls Kandidat für den Stadtrat und Kreistag, begrüßt die Öffnung der Liste. Nur so könne ein dringend notwendiger Wandel in der Stadtpolitik erreicht werden. „Wir können nicht zufrieden sein mit der Stadtpolitik, es muss sich etwas ändern“, forderte er. Dazu zähle auch, dass „Tabuthemen“ in Angriff genommen würden. Neben der Fußgängerzone zählten dazu beispielsweise die Lärmbelästigung und die Umweltverschmutzung durch die Bundeswehr. Diesbezüglich sei seit Jahrzehnten nichts passiert. Einzig, dass die Partei Die PARTEI – trotz anfänglichen Interesses – letztlich doch von der Beteiligung an einer gemeinsamen Liste abgesehen habe, bedauere er.

Eva Bulling-Schröter, Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Region Ingolstadt, lobte die Listen und gab sich zuversichtlich: „Wir müssen vormachen, wie Menschen zusammenarbeiten können, die gemeinsame Interessen haben.“ In diesem Sinne sei es höchste Zeit, dass Die Linke in Lokalparlamente einziehe.

Die Liste der Linken für den Stadtrat Neuburg

Michael Wittmair, Die Linke Gabriele Nava , Die Linke Stefanie Staudigl , Parteilos Manfred Wilhelm , Parteilos Sandy Grande , ÖDP Bernd Neuner , Piratenpartei Heidemarie Batram , Parteilos Elmar Hirster, Die Linke Wolfgang Bole , Die Linke Nico Borgsmüller, Piratenpartei Roland Keller, Die Linke Maximilian Seitz , Die Linke Klaus Batram , Parteilos Günter Sauer , Parteilos Alfred Reng , Parteilos Gerhard Schwind , Die Linke Winfried Glosser, Parteilos



Die Liste der Linken für den Kreistag Neuburg-Schrobenhausen