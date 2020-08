20:00 Uhr

Premiere für Peter Segeth auf dem Chefsessel in Neuburg

Plus Der 62-Jährige vertrat als 3. Bürgermeister zum ersten Mal den Oberbürgermeister. Wie das so war für ihn und welche Aufgaben er zu erledigen hatte.

Von Manfred Rinke

Ein Anruf von Geschwader-Kommodore Gordon Schnitger, der ihm mitteilte, dass die Alarmrotte ab September bis Mai 2021 verlegt wird und ein Reiseantrag eines städtischen Mitarbeiters, den er unterschreiben musste: die Premiere für 3. Bürgermeister Peter Segeth als Stellvertreter von OB Bernhard Gmehling verlief am gestrigen Freitag recht entspannt.

Es sei schon ein „erhabenes Gefühl“, auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen zu dürfen, sagt der 62 Jahre alte CSU-Stadtrat. Und spannend sei es zudem, „weil man ja nicht weiß, was da so alles auf einen zukommt“. Ganz unvorbereitet ging der erfahrene Kommunalpolitiker seinen allerersten Tag als OB-Stellvertreter natürlich nicht an. Zum einen gab es im Vorfeld eine Kurzeinweisung durch den Oberbürgermeister und mit 2. Bürgermeister Johann Habermeyer, der die Rolle schon kennt, stehe er ohnehin laufend in Kontakt. „Von ihm kann ich viel lernen“, gibt Segeth zu. Habermeyer ist auch die Hauptvertretung während des dreiwöchigen Urlaubs des Oberbürgermeisters.

Jegliche Unterstützung findet Segeth freilich auch im Rathaus. Ob Chefsekretärin Helga Murr, Hauptamtsleiterin Andrea Müßig, Pressesprecher Bernhard Mahler oder Geschäftsleiter und Stadtjurist Ralf Rick: „Die passen alle sehr auf mich auf“, erklärt Peter Segeth.

Der Arbeitstag am Freitag endete für ihn um 12 Uhr. Am Montag wird er mit Kollegen Habermeyer bereden, wann er zum zweiten Mal in die „OB-Rolle“ schlüpfen soll.

