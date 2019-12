03.12.2019

Prioritätenliste für Ausbau des Radwegenetzes

Was die Mitglieder des Agenda-Arbeitskreises Stadtentwicklung ganz oben auf die Wunschliste setzen

„Seit über als 20 Jahren arbeiten viele Ehrenamtliche in der Lokalen Agenda 21 mit und bringen regelmäßig tolle Vorschläge für Verbesserungen in der Stadt Neuburg ein“, berichtet Birgit Bayer-Kroneisl, Leiterin der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21. So wurden auch in der letzten Besprechung wieder viele konstruktive Vorschläge in Form einer Prioritätenliste erarbeitet.

Vor allem die kürzlich stattfindende Gesprächsrunde, zu der Oberbürgermeister Bernhard Gmehling anlässlich der Radl-Demo eingeladen hatte, ließ das letzte Treffen des Agenda-Arbeitskreises nun aus allen Nähten platzen. „Es finden sich immer mehr, die gute Verbesserungsvorschläge einbringen“, so Verkehrsreferent Bernhard Pfahler, der fast kein Agendatreffen auslässt und die Mitglieder in ihren Anliegen gerne unterstützt. Nun hat der Arbeitskreis eine Prioritätenliste erarbeitet, die er bei der Stadt einreichen wird. Ganz oben steht dabei der Bau einer zusätzlichen Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Donau, die für Kraftfahrzeuge nicht befahrbar sein sollte.

Für eine Verbesserung des Radverkehrsnetzes fordert die Agenda, dass aufbauend auf das bereits im Jahr 1994 erstellte Gevas-Gutachten ein Radverkehrsgutachten erstellt und umgesetzt wird. Viele im Gutachten erstellten Vorschläge sind noch immer aktuell und könnten sehr schnell eine Entlastung für den Radverkehr bringen. Darin wird unter anderem die Bahnunterführung an der Münchener Straße bei Sonax als Engstelle benannt. Hier schlägt der Arbeitskreis vor, bis zu einer endgültigen Sanierung und Verbreiterung der Fahrbahn an der Ampel eine Aufstellfläche für Radfahrer zu schaffen, damit sie dann gefahrlos auf der Straße durch die Unterführung fahren können.

Eine andere Maßnahme wünscht man sich an der Luitpoldstraße. Der dort bestehende Busbahnhof soll an den Bahnhof verlagert werden. Damit würde an der Luitpoldstraße nur noch eine einfache Haltestelle bestehen bleiben und Raum für einen Fahrradweg entstehen.

Sehr wichtig ist für die Anwesenden auch der Bau eines Radwegs zwischen der neuen Realschule und Sehensand. Aber auch einige bestehende Gefahrstellen müssten schnell beseitigt werden. Da ist zum einen der bestehende Radweg entlang der Augsburger Straße an der Einmündung in den Eternitweg: Dort muss der Radfahrer den abbiegenden Fahrzeugen momentan noch Vorfahrt gewähren und bei Bedarf anhalten. Besser wäre es aus Sicht des Arbeitskreises, dort dem Radfahrer, wie sonst üblich, Vorrang zu gewähren.

Als gefährlich erachtet Petra Heimisch auch den erneuerten Rad- und Gehweg entlang der Grünauer Straße zwischen Hallenbad und Ortsausgang. Denn dort sind die Kanten zum Bordstein hin viel zu hoch. Weiterhin fordern die Arbeitskreis-Mitglieder eine Begradigung des Radwegs an der Münchener Straße vor dem ehemaligen Autohaus Burger, da vor allem in der Nacht diese Wegführung schnell übersehen werden kann.

Die Verlegung des Grünstreifens an der Donaubrücke vor dem Gasthaus Goldener Schwan ist der vorerst letzte Punkt auf der Wunschliste des Arbeitskreises. Denn damit könnte die momentan sehr verwirrende Lage von Rad- und Fußgängerweg übersichtlich gestaltet werden.

Birgit Bayer-Kroneisl freut sich über das große Engagement der Mitglieder des Arbeitskreises der Lokalen Agenda 21 Neuburg. „Ich danke allen, die sich unermüdlich für das Wohl unserer Bürger einsetzen und eine tolle Arbeit leisten.“ Gerne lädt sie alle Interessierten zur nächsten Besprechung am 4. Februar um 18.30 Uhr in die Stabsstelle Umwelt und Agenda 21, Landschaftsstraße A 116 ein. (nr)

Infos unter 08431/55-219.

