Probleme mit den Schulbussen in Neuburg: Wie Eltern reagieren

Plus Das Thema Schulbusse brennt unter den Nägeln – nicht erst wegen Corona. Deswegen starten die Elternbeiräte zweier Neuburger Schulen eine Umfrage. Großes Thema sind auch die Verstärkerbusse.

Von Gloria Geissler

Die Sache mit den Schulbussen ist vielen Eltern schon länger ein Dorn im Auge. Deswegen sind sie immer wieder Thema auf der Agenda der Elternbeiräte. Corona hat die Lage noch einmal verschärft. Deswegen starteten die Elternbeiräte der Paul-Winter-Realschule sowie der Maria-Ward-Realschule in Neuburg eine Elternumfrage. Das Ziel: Die größten Beschwerdepunkte sollen ausfindig gemacht werden. Mit diesen wollen die engagierten Eltern dann im Landratsamt vorstellig werden, in der Hoffnung eine Lösung für die Probleme zu finden.

Schon vor zwei Jahren hat eine ähnliche Befragung am Neuburger Descartes-Gymnasium stattgefunden, wie die damalige und auch in diesem Jahr frisch gewählte Vorsitzende des Elternbeirats, Franziska Hildebrandt, berichtet. Damals habe man sich mit den Verantwortlichen des Landratsamtes regelmäßig getroffen, es habe ein reger Austausch stattgefunden. Nur: „Passiert ist nichts“, sagt Hildebrandt.

In vielen Schulbussen sitzen und stehen die Schüler auch in Corona-Zeiten dicht gedrängt. Bild: Matthias Becker

Nun also ein neuer Anlauf. Auch der Elternbeirat des Gymnasiums ist involviert. „Wir sind gespannt auf die Rückmeldungen der Eltern“, sagt die Elternbeiratsvorsitzende, aber grundsätzlich gehe es um zwei wesentliche Punkte: Die Schulbusse sind zu voll und kommen zu spät am Hofgarten an. Davon hat sich Swen Kapelke in der vergangenen Woche selbst ein Bild gemacht. Er ist Mitglied im Elternbeirat der Paul-Winter-Realschule und hat eine Tochter in der achten Klasse: „Die Kinder aus Lichtenau zum Beispiel müssen in Karlshuld umsteigen und stehen dann in den Bussen dicht an dich.“

Freistaat übernimmt Kosten für die Verstärkerbusse in Neuburg

Zumindest was Corona angeht, hat sich Anfang September die bayerische Staatsregierung eingeschaltet. Kurz vor Schulbeginn hat der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, zusätzliche Busse einsetzen zu wollen. Die Kosten für den Einsatz von Verstärkerbussen, die von den kommunalen Aufgabenträgern bestellt werden müssen, werden zu 100 Prozent vom Freistaat übernommen. Im Oktober stockte der Freistaat noch einmal auf, weitere 15 Millionen Euro bis zum Beginn der Weihnachtsferien werden bereitgestellt.

Baustellensituation im Landkreis führt zu Verspätungen

Dieses Geld nimmt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gerne in Anspruch. Laut Landratsamt sind im nördlichen Landkreis (von und nach Neuburg) auf neun Linien Verstärkerbusse im Einsatz (siehe Infokasten), die hauptsächlich aus dem Repertoire der Firma Spangler stammen. Außerdem fährt seit Kurzem die Firma Seitz montags bis freitags um 13.15 Uhr einen Zusatzbus (gestellt von St. Andreas-Reisen) von Neuburg nach Heinrichsheim und um 7.20 Uhr einen Bus (gestellt von Donaumoos Reisen) von Joshofen nach Neuburg und um 13.15 Uhr die gleiche Strecke zurück. Dass es in den vergangenen Wochen zu Verspätungen bei den Zusatzbussen kam, erklärt das Landratsamt mit der Baustellensituation, zum Beispiel in Pöttmes, Rohrenfels und Wagenhofen.

