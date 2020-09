23.09.2020

Protest: Deshalb wurde der Sportbeirat abgeschafft

Plus Landrat Peter von der Grün will die Strukturen verschlanken und löste deswegen den Sportbeirat auf. Doch die Verbände gingen auf die Barrikaden.

Von Gloria Geissler

Vor fast 50 Jahren wurde er gegründet, jetzt soll er abgeschafft werden: der Sportbeirat für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Doch das ließen sich die Vertreter der Sport- und Schützenvereine nicht gefallen. Sie stellten sich auf die Hinterbeine.

Es war nur ein unscheinbarer Punkt auf der Tagesordnung des Kreisausschusses in der vergangenen Woche, der jedoch Sprengstoff enthielt. Darin hieß es, dass der Gesundheits- und Sozialausschuss im Rahmen einer Änderung der Geschäftsordnung des Kreistags Neuburg-Schrobenhausen beschließende Zuständigkeit in Angelegenheiten der Sportförderung erhält. In einem Nebensatz stand, dass dies aufgrund der Abschaffung des Sportbeirats geschehe.

Sport- und Schützenverbände im Landkreis wehren sich

Diese Info war neu für die Sport- und Schützenvereine des Landkreises. Die Auflösung des beratenden Gremiums war ihnen aus dem Landratsamt bis dato nicht mitgeteilt worden. Einzig dem Umstand, dass der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) gleichzeitig auch Mitglied des Kreistags ist, war es geschuldet, dass das Vorhaben zur Auflösung des Sportbeirats in der Vereinswelt überhaupt wahrgenommen wurde.

Stefan Kumpf ist Bürgermeister der Gemeinde Karlskron.. Bild: Stefan Kumpf (Archivfoto)

Der Sportbeirat hatte bisher die Aufgabe, den Kreistag und die Verwaltung in allen Fragen des Sports zu beraten. Er vertritt die Belange der Vereine und der sporttreibenden Bevölkerung. Zwei Mal im Jahr kommt dort der BLSV-Kreisvorsitzende, der Gauschützenmeister Schrobenhausen, der Gauschützenmeister Neuburg-Pöttmes, der Kreisjugendvertreter, der Sportreferent des Landkreises, der zuständige Mitarbeiter der Verwaltung sowie der Sportreferent der Stadt Neuburg zusammen. Zu entscheiden hat der Sportbeirat nichts, die Beschlüsse fasst der zuständige Ausschuss, aber der Sportbeirat ist für die Vereine und Verbände die einzige Gelegenheit, politisch mitzureden.

Und diese wollen sie sich nicht nehmen lassen. „Wir vertreten rund 40.000 Menschen“, stellt Stefan Kumpf klar, auch wenn er zugeben muss, dass früher noch über jede einzelne Förderung beraten wurde. Das sei inzwischen nicht mehr so. Man orientiere sich an den Vorgaben des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) und des BLSV. Aber trotzdem sei es wichtig, dass die Verbandsvertreter wenigstens zwei Mal im Jahr zusammenkommen und sich über anstehende Dinge unterhalten, sagt der CSU-Kreisrat.

Neuburg-Schrobenhausen: Sportbeirat soll erhalten bleiben

Stefan Kumpf suchte deswegen das Gespräch mit Landrat von der Grün. In erster Linie sei es ihm im Hinblick auf die neue Legislaturperiode um eine Verschlankung der Gremien gegangen.

Kumpf wünscht sich, dass der Sportbeirat wieder zum Leben erweckt wird – gerne moderner und neu aufgestellt. „Es wird demnächst ein Treffen stattfinden, bei dem wir besprechen werden, welche Aufgaben, vielleicht auch andere und neue, der Sportbeirat übernehmen kann“, erklärt Kumpf. Die Zuschüsse seien inzwischen sehr eindeutig geregelt, aber es gebe viele Dinge, bei denen die Vereine Hilfe benötigen könnten, zum Beispiel bei der Suche nach Ehrenamtlern. Wer Vorschläge hat, könne gerne auf ihn zukommen. Die Verbände bräuchten auch weiterhin eine Stimme im Landkreis, bekräftigt er. Peter von der Grün will dem nicht im Wege stehen. Er unterstütze die Neukonzeptionierung des Sportbeirats, wie er sagte, gerne.

