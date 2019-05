16:56 Uhr

Protest in Eichstätt gegen Abschiebehaft

78 Asylbewerber warten hinter Gittern auf ihre Rückkehr in die Heimat. Dagegen demonstrierten über 200 Menschen.

Von Thomas Balbierer

Mit Reggae-Musik, bunten Fahnen und Gesang zog am Samstagnachmittag ein Protestmarsch durch das Eichstätter Stadtzentrum. „Kein Mensch ist illegal“, skandierten die Demonstranten – unter ihnen viele junge Menschen. Die Demo war Teil einer bundesweiten Kampagne gegen Abschiebehaft.

78 abgelehnte Asylbewerber sitzen derzeit im Eichstätter Abschiebegefängnis hinter Gittern. Sie haben keine Straftaten begangen, sondern werden eingesperrt, weil Behörden vermuten, sie könnten untertauchen. Farrukh Salim, Sprecher des Eichstätter „Aktionsbündnisses gegen Abschiebehaft“, prangerte bei der Kundgebung eine „rassistische Tradition“ an, denn Bayern führte bereits vor 100 Jahren eine frühe Form der Abschiebehaft ein. Simone Zink von der studentischen Initiative „tun.starthilfe für Flüchtlinge“ rief im Namen der Ehrenamtlichen: „Wir sind demotiviert, wir sind müde, wir sind ausgebrannt!“

In Eichstätt gibt es seit 2017 eine Abschiebehaftanstalt

Rund 230 Teilnehmer waren am Samstag nach Eichstätt gekommen. Am Donnerstag hatte das Anti-Folter-Komitee des Europarats die Abschiebehaftbedingungen in Bayern und auch in der Eichstätter Anstalt kritisiert. In Eichstätt steht seit 2017 eine von drei bayerischen Abschiebehaftanstalten.

Das Anti-Folter-Komitee kritisiert, dass abgelehnte Asylbewerber in Deutschland in vielen Fällen zu kurzfristig über ihre Abschiebungen informiert würden. Es sei unerlässlich, dass den Menschen rechtzeitig mitgeteilt werde, dass sie Deutschland verlassen müssten, heißt es in dem Bericht. Nur so könnten sich die Menschen psychisch mit der Situation auseinandersetzen. Das Komitee hatte im August 2018 einen Abschiebeflug von München nach Kabul begleitet und in einem Bericht zahlreiche Mängel aufgelistet.

Die Aktionswoche klingt am Dienstag, 14. Mai, mit einem kostenlosen Konzert aus. Das Jazzrock-Weltmusik-Kollektiv „Embryo“ spielt ab 21 Uhr im Wirtshaus Zum Gutmann. Einlass ist ab 20 Uhr.

