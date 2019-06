vor 36 Min.

Prozess: Geld der Eltern veruntreut?

Ein 61-Jähriger steht wegen Untreue in Neuburg vor Gericht.

Ein 61-Jähriger soll die Vollmacht seiner Eltern missbraucht und einen Arzt zu einem falschen Gesundheitszeugnis angestiftet haben. Nun steht er vor Gericht.

Von Dorothee Pfaffel

Blut ist dicker als Wasser. Heißt es im Volksmund. Wenn es ums Geld geht, hören Zusammenhalt und Ehrlichkeit aber dann doch gerne mal auf – selbst innerhalb einer Familie. Derzeit muss sich ein 61-Jähriger vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten, weil er 108.000 Euro seiner Eltern veruntreut haben soll. Außerdem soll er einen Arzt aus dem Landkreis zur Ausstellung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses angestiftet haben.

Untreue in zwölf Fällen lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft. Genauer: Durch zwölf selbstständige Handlungen – Überweisungen und Abhebungen – soll sich der Angeklagte 2016/2017 einen gewerbsmäßigen Vorteil verschafft haben, so Staatsanwalt Thorsten Schalk. Der Sohn hatte zwar eine Vollmacht der Eltern. Doch wofür hat er das Geld verwendet? Hat er es im Sinne der Eltern ausgegeben, oder für seine eigenen Zwecke benutzt?

Zeugen sagten aus, dass der Angeklagte sehr aggressiv sein soll

Als erste Zeugin sagte eine Berufsbetreuerin aus. Die Mutter des Angeklagten habe sie einst gebeten: „Helfen Sie mir. Mein Sohn hat mir mein ganzes Geld weggenommen.“ So erzählte es die Zeugin zumindest vor Gericht. Und tatsächlich hätten sich nur noch rund 1500 Euro auf dem Konto der Frau befunden, als die Betreuerin es überprüfte. Die Rente der Frau sei nicht auf deren Konto eingegangen, berichtete die Betreuerin. Irgendwann habe sie das Online-Banking für den Sohn sperren lassen, woraufhin dieser seine demenzkranke Mutter sogar einmal einfach aus dem Heim geholt habe, in dem sie seit dem Tod ihres Mannes im Januar 2017 lebt. Den Umgang mit dem Angeklagten beschrieb die Berufsbetreuerin überhaupt als sehr schwierig. Er habe sich geweigert, mit ihr zu sprechen.

Auch die Schwester des Angeklagten schilderte ihren Bruder als äußerst aggressiv. Das Verhältnis zu ihm sei „tot“. Sie gab vor Gericht Aufschluss über die Erbfolge: Im ursprünglichen Testament hatte der Bruder auf seinen Pflichtteil verzichtet, weil die Eltern ihm bereits einmal finanziell ausgeholfen hatten. Im neuen Testament sei nun jedoch sie vom Erbe ausgeschlossen, ihr Bruder sei Alleinerbe und müsse lediglich Barvermögen und Schmuck mit ihr teilen. Ihren Pflichtteil einfordern wolle sie nicht – „um zur Ruhe zu kommen“.

Der Arzt ist bereits verurteilt

Der Arzt, der die Urteils- und Testierfähigkeit der Mutter im August 2016 bestätigt hatte, sagte ebenfalls aus. Dieser ist bereits rechtskräftig verurteilt, weil er ein Gesundheitszeugnis ausgestellt hatte, ohne die Person an diesem Tag persönlich gesehen zu haben. Er habe das Ehepaar gekannt und sei sich beim Unterschreiben des vom Sohn vorformulierten Attests mit der Einschätzung sicher gewesen. Die Tragweite seiner Handlung sei ihm damals allerdings nicht bewusst gewesen, gab der Arzt zu.

Als Letzter sagte ein Bankangestellter aus, der die Eltern des Angeklagten als Kunden betreute. Auch er erzählte vom unmöglichen Verhalten des Mannes und wie dringend dieser Geld von seinen Eltern gefordert habe. Die handschriftlichen Vollmachten habe die Bank nicht akzeptiert, aber den notariellen Vollmachten habe man dann Folge leisten müssen, erklärte der Bankangestellte.

Nach mehreren Stunden wurde die Hauptverhandlung schließlich unterbrochen. Der Angeklagte selbst wollte sich am Mittwoch noch nicht zur Sache äußern. Die Verhandlung wird aber heute fortgesetzt. Dann will auch der 61-Jährige eine Stellungnahme abgeben, kündigte sein Verteidiger bereits an. Ein Urteil ist vorerst nicht zu erwarten. Voraussichtlich wird es noch mindestens einen weiteren Verhandlungstermin geben.

