Prozess gegen Ex-OB Lehmann: Mühsame Beweisaufnahme

Vor dem Landgericht Ingolstadt ging es in dem Korruptionsverfahren gegen Alt-OB Alfred Lehmann erneut um das Krankenhausareal.

Ist dem Krankenhauszweckverband ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro entstanden, weil Ingolstadts früherer Oberbürgermeister Alfred Lehmann bestechlich war und zum Nachteil der Stadt gehandelt hat? Um diese (Teil-)Frage ging es vor dem Landgericht Ingolstadt am Montag vor allem. Es war der sechste Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen den früheren Rathauschef und die beiden Mitangeklagten.

Staatsanwaltschaft wirft Lehmann Untreue und Bestechlichkeit vor

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wirft Lehmann Untreue und Bestechlichkeit vor. Durch mehrere fragwürdige Immobilien- und Grundstücksgeschäfte soll er sich finanzielle Vorteile in Höhe von insgesamt rund 750000 Euro verschafft und – eben auch – den Krankenhauszweckverband geschädigt haben. Der 69-jährige Lehmann bestreitet die Vorwürfe vehement. Er habe sich immer an die Regeln gehalten und stets im Interesse der Stadt und ihrer Bürger gehandelt, hatte er zum Prozessauftakt betont.

Vor der Großen Strafkammer ging es am Montag nun – wie auch schon an den beiden vorangegangenen Verhandlungstagen – um den Verkauf der drei Baufelder auf dem Areal des alten Krankenhauses im Oktober 2012, für den der Krankenhauszweckverband zuständig war. Dessen Vorsitzender war damals qua Amt Ex-OB-Lehmann. Er soll laut Anklage dafür gesorgt haben, dass ein bestimmter Bauträger zum Zuge kommt. Und das, obwohl dieser 600000 Euro weniger als die Konkurrenz geboten habe. Der Münchener sitzt neben Lehmann auf der Anklagebank. Zudem hätte der Krankenhauszweckverband – sprich das Klinikum (ein Krankenhaus der öffentlichen Hand) – laut Anklage 660000 Euro weniger für das Krankenhaus-Areal bekommen, weil – nachträglich – die Geschossflächenzahl von 5100 Quadratmeter auf 5500 Quadratmeter erhöht worden sei. In einer sogenannten Anpassungsklausel war ursprünglich geregelt, dass – sollte die tatsächlich gebaute Geschossfläche um mehr als fünf Prozent vom Richtwert abweichen – eine Nachzahlung von 1250 Euro für jeden zusätzlichen Quadratmeter fällig würde. Was allerdings nicht geschah und was die Staatsanwaltschaft Lehmann und dem mitangeklagten Bauträger vorwirft – und auch Teil der Ermittlungen gegen den früheren Geschäftsführer des Klinikums war, der sich in U-Haft das Leben genommen hatte.

Warum wurde nicht mehr gezahlt?

Wie kam es nun dazu, dass der Aufpreis nicht fällig wurde? Gab es einen Rechenfehler? Richter Jochen Bösl befragte dazu unter anderem die Leiterin des Stadtplanungsamtes, deren Behörde seinerzeit einen Rahmenplan als Grundlage für den Verkauf des Altstadt-Areals (und als Vorlage für einen notwendigen Stadtratsbeschluss) erstellt hatte. Die Amtsleiterin schloss einen Rechenfehler seitens ihrer Behörde jedenfalls aus. Die unterschiedlichen baurechtlichen Standpunkte dazu – es ging dabei in die Tiefen der komplizierten Gemengelage von städtischem Rahmenplan und der Baunutzungsverordnung – wurden am Landgericht ausgiebig diskutiert. Die Amtsleiterin betonte dabei, dass die Berechnung des Richtwertes der Geschossflächenzahl (jene 5100 Quadratmeter) „transparent“ gewesen sei. Dass der Bauträger später eine Vertragsänderung verlangt habe, davon habe sie keine Kenntnis gehabt, sondern erst später während des Ermittlungsverfahrens gehört. Zugleich sagte sie aus, dass es bei jenem Termin, als die Angebote für die Baufelder geöffnet wurden, keine „große Diskussion“ gegeben habe. Man sei sich „sehr schnell einig gewesen“, nicht alles einem zu geben, sondern das „Risiko zu verteilen“. Dass daraus nachträglich ein „Losentscheid“ gemacht worden sei, habe sie erst hinterher im Protokoll gelesen. Und von einem Angebot über eine Zusatzzahlung für den Gesamtzuschlag habe sie nichts gewusst.

Der Prozess am Landgericht Ingolstadt wird am Dienstag fortgesetzt

Danach befragt wurde dann der Bauträger, der den Zuschlag für zwei Baufelder bekommen hatte und der – im Fall des Zuschlages für alle drei – 500000 bis 600000 Euro obendrauf hätte zahlen wollen. Er bestätigte das dem Gericht.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt. (kuepp)

