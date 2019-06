vor 5 Min.

Prozession auf den Antoniberg fällt ins Wasser

Daher wird die Feier kurzerhand an einen anderen, trockenen Ort verlegt. Der Festprediger nimmt es mit Humor.

Von Julia Abspacher

Das Wetter wollte nicht so richtig mitspielen beim Patrozinium auf dem Antoniberg in Stepperg am Sonntag. Statt bestem Sonnenschein wie in den vergangenen Jahren zeigte sich der Himmel dieses Mal recht grau und regnerisch. Es wurde also umdisponiert, statt der Prozession zur Antoniuskapelle zogen die Vereine vom Feuerwehrhaus her in die Kirche ein. Hauptzelebrant Dekan Werner Dippel sah aber auch die positiven Seiten des Wetterumbruchs: „In Burgheim haben sie zu mir gesagt: ‚Du Armer, du musst nach Stepperg zu den Schnaken.’ Jetzt ist der Regen da – und die Schnaken weg.“ Dippel, Dekan des Dekanats Neuburg-Schrobenhausen, war als Gast von der Gemeinde um Pfarrer Georg Guggemos eingeladen worden, um in diesem Jahr das Patrozinium auf dem Antoniberg gemeinsam zu feiern.

Nach dem Gottesdienst ging es für die Vereine und die ganze Gemeinde zum Pfarrstadel. Bild: Julia Abspacher

Peter von der Grün, für den es das erste Patrozinium als Landrat war, erklärte, dass er in den vergangenen Jahren begeistert bei der Prozession auf den Antoniberg dabei gewesen war. „Diese Prozession ist ein wichtiger Bestandteil der Tradition im ganzen Landkreis.“ Besonders freute er sich, dass die gesammelten Spenden ganz im Sinne des heiligen Antonius als Patron der Armen an Frater Biju und seine Arbeit in Indien gehen. Auch Bürgermeister Georg Hirschbeck begrüßte die zahlreichen Gäste und den Gastzelebranten in der voll besetzten Kirche: „Unser auswärtiger Prediger ist diesmal nicht ganz so auswärtig, schließlich liegt Burgheim nur auf der anderen Seite der Donau.“

Patrozinium: Besucher lassen das Fest im Pfarrstadel ausklingen

Da das Patrozinium – der Namenstag des heiligen Antonius ist am 13. Juni und wird von den Steppergern traditionell am Sonntag davor oder darauf gefeiert – in diesem Jahr auch auf den Dreifaltigkeitssonntag nach Pfingsten fiel, konzentrierte sich Dippel in seiner Predigt vor allem auf dieses Konzept, das für viele Gläubige doch schwer zu begreifen sei. Schon vor hunderten von Jahren hätte sich der heilige Augustinus an Beschreibung der Trinitätslehre die Zähne ausgebissen. Eines Tages sah er einen Jungen, der mit einer Muschelschale Wasser aus dem Meer abschöpfte und in eine kleine Mulde goss. Von Augustinus gefragt, was er denn da mache, antwortete der Kleine, er würde den Ozean in seine kleine Mulde hinein schöpfen. Da erkannte Augustinus, dass genau wie die Arbeit des Jungen auch sein Versuch, die Dreifaltigkeit zu begreifen, ein Ding der Unmöglichkeit war. „Begreifst du ihn ganz, es wäre nicht mehr Gott“, folgerte er. Dippel betonte, dass Gott in all seinen Formen vor allem Liebe und Nächstenliebe darstelle. Und auch der heilige Antonius von Padua hätte als begeisternder Prediger vor allem diese Liebe Gottes unter den Menschen verbreiten können.

Nach dem Gottesdienst zog es die Gläubigen zu Speis und Trank in den Pfarrstadel und auf dessen Vorplatz, wo die vielen Helfer der Vereine schon Zelte und Tische aufgebaut hatten und sich die Stepperger und ihre Gäste den Sonntagsbraten schmecken ließen. Und am Ende trug auch das wieder besser gewordene Wetter zu einem gelungenen Patrozinium, wenn auch ohne Prozession, bei.

