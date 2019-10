vor 59 Min.

Psychocomedy im Stadttheater

Für „Mama“ gibt es noch Karten

Das Stadttheater Neuburg zeigt am heutigen Mittwoch um 20 Uhr im Rahmen der Starken Stücke die Psychocomedy „Mama“ von Fitzgerald Kusz. Eine Bühne, ein Stuhl und die Stimme einer Frau aus dem Off. Und auf der Bühne Mime Elias Elastisch, dem es gelingt, das ganze Leben eines Mannes mit nichts als seinem Körper darzustellen. Das Stück in drei Akten beschreibt die Beziehung eines Mannes zu seiner Mutter in seinen verschiedenen Lebensphasen.

In drei Monologen redet eine Mutter permanent auf ihren Jungen ein. Er bleibt stumm. Im ersten Akt kommt der Junge von der Schule nach Hause. Er wird dazu verdonnert, die verhasste Rindssuppe zu essen. Im zweiten Akt ist der Junge ein Mann von 27 Jahren. Die Eltern haben sich getrennt. Er arbeitet mittlerweile in einem Supermarkt. Nach einer sehr kurzen gescheiterten Beziehung zieht er wieder bei seiner Mutter ein. Sie will ihn immer noch erziehen. Viele Jahre später besucht der Mann im dritten Akt seine Mutter im Krankenhaus, sie ist schwer an Krebs erkrankt. Zweieinhalb Jahre haben sie sich nicht gesehen. Er ist inzwischen mit einer geschiedenen Frau verheiratet, die ein Kind mit in die Ehe gebracht hat. Zwischen ihr und der Mutter kam es zu einem Zerwürfnis, weil diese eine Rindssuppe für den Jungen gekocht und in einer Tupperware mitgebracht hatte. Daraufhin verbietet die Frau den Kontakt zur Mutter. Nun freut sich die Mutter über den Besuch ihres Sohnes und verspricht ihm, eine Rindssuppe zu kochen, wenn sie wieder nach Hause kommt.

„Mama“ ist eigentlich der Monolog einer Frau, die aus dem Off spricht. Elias Elastisch zeigt die Perspektive des Sohnes – als Junge, Familienvater und Greis. Karten für den Theaterabend sind unter anderem in der Neuburger Tourist-Info, im Bücherturm und im Reisebüro Spangler erhältlich. (nr)

