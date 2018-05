vor 25 Min.

Psychoduell im Altstadttheater

Am Donnerstag Premiere von „Das Interview“

Das letzte Stück vor der Sommerpause im Altstadttheater hat es in sich: Als der Politredakteur Pierre und das junge Soap-Sternchen Katja aufeinandertreffen, fliegen erst einmal gehörig die Fetzen. Er soll sie interviewen, aber da er keine hohe Meinung von ihr hat und an diesem Tag noch dazu die Regierung zurücktreten soll, ist der Start denkbar schlecht. Dennoch lassen sich die Zwei auf ein Gespräch ein, das sich jedoch ganz anders entwickelt, als die beiden jemals erwartet hätten und einen äußerst überraschenden Verlauf nimmt.

Die geborene Landshuterin Emily Marie Seidel und Manuel Klein, der bereits vor einigen Jahren in Ingolstadt zu sehen war, spielen diese beiden gegensätzlichen und doch so ähnlichen Kontrahenten. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Film von Theo van Gogh, geschrieben hat es Theodor Holman, inszeniert wird es am Altstadttheater von Leni Brem.

Die Premiere von „Das Interview“ findet am Donnerstag, 10. Mai, statt. Weitere Termine sind am 24. Mai, 2., 9. und 15. Juni, jeweils um 20.30 Uhr. (nr)

www.altstadttheater.de, www.facebook.com/altstadttheater